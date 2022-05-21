Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Нерухомість в курортних країнах стала об'єктом підвищеного інтересу українців через війну в нашій країні. Багато хто придивляється до житла в популярних локаціях, де раніше побували в ролі туристів.

Чорногорія - один із найпопулярніших напрямків, де українці можуть купити квартиру або будинок в мальовничій місцевості.

TRAVEL РБК-Україна подивилося, скільки коштує придбати житло в цій сонячній країні.

Особливості продажу нерухомості в Чорногорії

Іноземці мають право купувати в Чорногорії як будинки і квартири, так і земельні ділянки с об'єктами на них. При цьому володіння нерухомістю допомагає отримати посвідку на проживання в цій країні.

У числі найбільш активних покупців в Чорногорії експерти з нерухомості називали українців. Про це в інтерв'ю Realting розповів в січні 2022 року директор агентства нерухомості Estate Monte group.

За словами фахівця, в зростаючому попиті на будинки і квартири в Чорногорії спостерігається полярність: в останні роки купували або дуже дешеву нерухомість, або дорогу елітну. Середній сегмент ринку "провисав".

Фото: Приклади "розкиду" цін на нерухомість в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/realting.com)

Особливості будівництва житла в Чорногорії останнім часом, за словами фахівця: зростаюча конкуренція серед забудовників і контроль якості будівництва з боку держави, що підвищує стандарти житла.

Багатьох покупців приваблює також інвестиційне громадянство (від 450 000 євро), програма якого діє до 31 грудня 2022 року.

Найдорожчі квартири в Чорногорії (хай-люкс клас) – від 2 мільйонів євро – зазвичай купували покупці з України, країн СНД і арабських країн. У числі об'єктів люкс-класу за ціною від 500 тисяч євро - теж українці.

А ось на бюджетне житло (до 200 євро) в новобудовах Чорногорії націлені були переважно місцеві жителі.

Скільки коштує купити бюджетні квартири

На сайтах нерухомості половина оголошень за останні дні - зі значком "продано". Як гарячі пиріжки розлітаються міні-квартири в курортних регіонах або маленькі старі будиночки на узбережжі. Вартість такого бюджетного житла - від 500 євро за 1 кв. м.

Фото: вартість самих бюджетних квартир в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/montebase. com)

На Будванській рив'єрі можна знайти кваріру-студіо від 25 тисяч євро. Таких пропозицій небагато і довго вони не "висять". Зате є великий вибір житла - квартир і невеликих будинків, половин будинків або поверхів в них – від 80 тисяч євро. Також квартири за ціною від 100 тисяч євро до 100 кв.м – у великому асортименті на всьому узбережжі.

Фото: Приклади бюджетної нерухомості житла в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/tradegoria. com)

Елітні вілли з краєвидом на море

На сайтах нерухомості є пропозиції і елітних будинків біля моря. Таке житло коштує 4000-5000 євро за 1 кв. м.

Наприклад, за 760 тисяч євро можна придбати чотирирівневу віллу на 6 спалень, 4 ванних, із 12-метровим басейном із підігрівом і ділянкою в 549 кв. м. Площа будинку – 468 кв. м.

Фото: Приклади елітної нерухомості в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/realting. com)

Розкішна нерухомість знаходиться в 900 метрах від моря в тихій зоні неподалік від Будви (1,5 км).

Чимало великих вілл або дизайнерських квартир з видом на море в мальовничих локаціях з туристичною інфраструктурою коштують від 1 мільйона євро.

Чимало квартир в курортних Будві, Рафаїловичах, Петроваці продають за ціною близько 500 тисяч євро. Придбання такого житла площею від 100 кв.м стане дійсно вдалою інвестицією, адже в 2025 році очікується вступ Чорногорії в ЄС.

Нагадаємо, ми писали, за скільки українці можуть купити житло в Іспанії.