20 нових літаків: у Ryanair назвали умови, за яких відкриють кілька баз в Україні

В авіакомпанії Ryanair назвали дві умови, за яких хочуть запровадити до України до 20 літаків, передає Reuters.

Про це заявив голова авіаперевізника Майкл О'Лірі.

"Якщо Росія не нападе, ми можемо відкрити в Україні кілька баз протягом наступних 2-3 років", — сказав О'Лірі.

Авіакомпанія бачить значні потоки трудових мігрантів з України до країн Центральної та Східної Європи.

Крім російського фактора, на рішення лоукостера вплине також готовність українських аеропортів пропонувати низькі збори на обслуговування.

"Наша команда в черговий раз відвідала Україну в січні, але місцева влада поки що не готова обговорювати нові бази й маршрути, оскільки відволікаються на інші теми", — додав глава Ryanair.

У вересні 2021 року вперше заявляв Майкл О'Лірі про відкриття баз в аеропортах України. Тоді він сказав, що найімовірнішим оператором цих баз із 20 літаками стане дочірня польська компанія Ryanair — Buzz.

"Один ринок, який я хочу виділити, це Україна. Думаю, ми станемо великим інвестором в Україну, коли країна приєднається до відкритого неба з Європою", — сказав О'Лірі.

Фото: В авіакомпанії Ryanair назвали дві умови, за яких хочуть запровадити до України до 20 літаків (unsplash.com/lucas-davies)

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо у жовтні 2021 року. Сторони проводять процес ратифікації угоди, але обмеження на польоти між Україною та Європою вже зняли.

Однак поки що Ryanair практично не скористався новими правами. Лоукостер анонсував лише один новий напрямок, польоти яким раніше були обмежені. Авіакомпанія планує полетіти до бюджетного аеропорту Брюссель-Шарлеруа з Києва, Львова та Одеси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, скільки Ryanair витрачає на перевезення пасажирів.