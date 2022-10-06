RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

17 наград за курорты. Греция получила "Оскар туризма" в Европе

Фото: Отдых в Греции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греция получила 17 наград на европейской церемонии World Travel Awards 2022, которая состоялась на Майорке в Испании.

Туристический сектор страны отметили за лучшие пляжные курорты и отели, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Во время 29-й церемонии вручения наград World Travel Awards в этом году, которую называют Оскаром туризма, Афины были признаны ведущим европейским направлением устойчивого туризма. В разных категориях были отмечены большое количество отелей, туристические агентства и бюро Греции.

Награды World Travel Awards присуждаются с 1993 года профессионалами, работающими в туристической индустрии туризма.

Греция в этом году завоевала 17 наград, в том числе в категории "Ведущий пляжный курорт Европы", а также – "Ведущий бутик-отель Европы", "Ведущий бутик-курорт Европы" и "Ведущий курорт Европы для проведения конференций".

Фото: Курортный город в Греции (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

При этом лучшим туристическим направлением назвали Португалию, которая заслуживает этот статус пятый год подряд. Эта страна стала лауреатом в общей сложности 30 наград.

Греция и Португалия являются одними из самых популяных туристических направлений для иностранцев. Две страны принимают рекордное количество туристов каждый год.

Напомним, мы писали, украинцам продлили срок пребывания в Таиланде зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияТуризмОтдых за границей