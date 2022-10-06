17 наград за курорты. Греция получила "Оскар туризма" в Европе

Греция получила 17 наград на европейской церемонии World Travel Awards 2022, которая состоялась на Майорке в Испании.

Туристический сектор страны отметили за лучшие пляжные курорты и отели, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Во время 29-й церемонии вручения наград World Travel Awards в этом году, которую называют Оскаром туризма, Афины были признаны ведущим европейским направлением устойчивого туризма. В разных категориях были отмечены большое количество отелей, туристические агентства и бюро Греции.

Награды World Travel Awards присуждаются с 1993 года профессионалами, работающими в туристической индустрии туризма.

Греция в этом году завоевала 17 наград, в том числе в категории "Ведущий пляжный курорт Европы", а также – "Ведущий бутик-отель Европы", "Ведущий бутик-курорт Европы" и "Ведущий курорт Европы для проведения конференций".

Фото: Курортный город в Греции (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

При этом лучшим туристическим направлением назвали Португалию, которая заслуживает этот статус пятый год подряд. Эта страна стала лауреатом в общей сложности 30 наград.

Греция и Португалия являются одними из самых популяных туристических направлений для иностранцев. Две страны принимают рекордное количество туристов каждый год.

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