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150 евро в месяц. Французам будут платить за прием беженцев из Украины

Фото: Украинские беженцы во Франции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц.

По программе деньги смогут получить от 5000 до 12 000 семей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Выплаты будут получать за беженцев, проживших не менее 90 дней в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

"Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать проявление спонтанной щедрости, которое наблюдалось во время начала войны в Украине, главного звена в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц из Украины", - отметил министр городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.

Фото: Выплаты смогут получить 12 тысяч французских семей (gettyimages.com)

Выплаты будут назначаться тем, кто примет людей из Украины вне зависимости от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

По словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, деньги за размещение украинских беженцев начнут выплачивать с конца ноября.

Напомним, мы писали, что в Украине увеличили компенсацию за проживание переселенцев.

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