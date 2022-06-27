Від 1100 євро на місяць. Які зарплати в Іспанії й кому платять найбільше

Українцям в Іспанії статус тимчасового захисту видають за спрощеною процедурою. Такі громадяни мають право на проживання та роботу в країні терміном на 1 рік, отримують доступ до освіти, медичного обслуговування та соціальних послуг.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, яка мінімальна і середня зарплата в Іспанії у 2022 році та скільки заробляють представники різних професій.

Іспанія — гарне місце для роботи?

Хоча в Іспанії найвищий рівень безробіття серед молоді й порівняно низька середня зарплата в ЄС, сюди як і раніше їдуть працювати з інших країн.

Причини, чому сюди переїздить багато молодих людей — досить висока якість життя, хороший баланс між роботою та особистим життям, а ціни за оренду житла нижчі, ніж в тій же Франції або Німеччині.

Великі міста Іспанії — хороші місця для роботи тим, хто непогано знає англійську та іспанську. Тут можна знайти роботу за фахом, якщо ви — фахівець в айті, менеджменті, лікар або інженер.

Фото: Найбільше в Іспанії можна заробити у великих містах (pixabay.com)

У великих містах країни — чимало можливостей працевлаштування для англомовних. А тим, хто не знає англійської та іспанської та хоче знайти роботу на кухні, в готелях, можна шукати вакансії в практично будь-якому регіоні країни.

Мінімальна зарплата в Іспанії

За офіційними даними, у 2022 році мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 7,55 євро на годину. Якщо ви працюєте повний робочий день 40 годин на місяць, то отримаєте 1125,83 євро, якщо вам їх платять протягом 12 місяців. Або 965 євро на місяць, якщо суму розбивають на 14 платежів (2 додаткових платежі проводять в липні та грудні). Більшість компаній в Іспанії проводять співробітникам 14 платежів на рік.

Іспанія займає сьоме місце за розміром мінімальної зарплати (salario minimo interprofessional або SMI) з 22 європейських країн. Востаннє мінімальну зарплату підвищували у вересні 2021-го. А через недавню інфляцію профспілки закликають до того, щоб мінімалку підвищили знову.

Варто враховувати. Студентам зазвичай дають компенсацію не більше 300 євро за проїзд або обід. Але якщо ви вчитеся в Іспанії або влаштувалися в компанію на стажування, все ж варто вимагати, щоб виплати були не менше мінімальної зарплати.

Яка середня зарплата в Іспанії у 2022 році

У 2022 році середня зарплата в Іспанії становить 2710 євро на місяць або 32 520 євро на рік. 25% населення країни заробляють менш як 1600 євро, а 75% - менш як 7080 євро.

У порівнянні з іншими європейськими країнами, зарплати в Іспанії відносно "середні":

Фото: Порівняння зарплат в Іспанії та інших країнах ЄС (скріншот з сайту housinganywhere.com)

Яка зарплатня в Іспанії вважається хорошою

Один з "плюсів" роботи в Іспанії ще й в тому, що життя в країні не таке дороге, як в деяких інших країнах Європи. Через те що оренда житла і покупка продуктів обходиться не дуже дорого, хорошою зарплатою для комфортного життя в Іспанії експерти вважають 2700 євро для однієї людини або 4000 євро для людини, яка утримує свою сім'ю.

Життя в Іспанії на місяць обходиться приблизно у такі суми:

1100 євро на одну людину з обмеженим бюджетом;

1750 євро на місяць на людину з середнім бюджетом;

від 2200 до 2881 євро на місяць для сім'ї з дітьми.

Фото: Зарплати в Іспанії залежать від досвіду, знань мови та інших факторів (unsplash.com)

Скільки заробляють в різних професіях

Ті, хто знає англійську та іспанську, різко підвищують свої шанси на хорошу зарплату. Втім, є багато непоганих вакансій і без знання мови. Ось кілька прикладів, скільки заробляють в Іспанії представники різних професій:

бухгалтер — 2100 євро; фінансовий аналітик — від 3500 євро; секретар — від 1400 євро; архітектор — 3,370 євро; механік — 1160 євро; офіціант — 1030 євро; юрист — 5,258 євро; стоматолог — 6,575 євро; кухар в ресторані — 1800 євро; співробітник респшена в готелі — 1100 євро на місяць.

Фото: Влітку можна знайти багато вакансій офіціанта в курортних регіонах Іспанії (Getty Images)

Також треба враховувати, що зарплати в Іспанії залежать від досвіду, місця знаходження компанії (у великих містах платять більше) і від багатьох інших факторів.

Фото: Як відрізняються зарплати у містах Іспанії (скріншот з сайту housinganywhere.com)

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