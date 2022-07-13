10% українського бізнесу з початку війни перенесли потужності за кордон, – експерт

Після початку повномасштабної війни в Україні виникла фактично повна зупинка ділового туризму. Про це у колонці для РБК-Україна пише фахівець з туризму Олександр Чорний.

За його словами, від 24 лютого ні для локального бізнесу, ні тим паче для іноземних учасників, проведення чогось суттєвого в Україні не на часі та надто небезпечно.

Галузь почне відновлюватися з великих міжнародних бізнес-подій

"В даному контексті не варто забувати про Covid-19, який непогано так навчив нас організовувати бізнесові заходи онлайн без відчутної втрати їх якості та результативності. Хіба що "страждали" дружня кава в перервах між доповідями та селфі для соцмереж", - висловлює думку фахівець.

Також не треба забувати й про те, що приблизно 10% ще недавно українського бізнесу вже повністю перенесли потужності за кордон. За його словами, така тенденція триває й досі.

Фото: Великі форуми будуть ініційовані нашими країнами-партнерами з відновлення України після війни. З них почнеться відновлення галузі (unsplash.com)

"Можна зрозуміти власників, які прагнуть забезпечити стабільність своїм компаніям та працівникам. Чи повернуться вони до України після війни – питання досить риторичне. І стосовно бізнесу, і стосовно співробітників. Але це – втрата частини активної бізнес-спільноти", - каже Олександр Чорний.

Він прогнозує, що діловий туризм в Україні почне відновлюватисz не з класичних бізнес-заходів, а саме із великих подій, які будуть ініційовані нашими країнами-партнерами по відбудові України після війни.

"Саме такі події, певно, стануть драйверами перезапуску індустрії ділового туризму. А далі вони мають перезапустити інвестиції, знову і у ще більшій кількості привернути до нас інвесторів у всі сфери економіки", - вважає він.

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