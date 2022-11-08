1,6 евро в день. Названа новая дата, когда в Германии запустят единый проездной

Власти Германии объявили о введении единого проездного билета по всей стране. Он будет стоить 49 евро в месяц – это 1,6 евро в день.

Ранее предполагалось, что "преемник" билета за 9 евро, который действовал летом, будет доступен уже в январе 2023 года. Сейчас власти дают другой прогноз, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Новый билет Deutschlandticket, который будет действителен в сетях общественного транспорта по всей Германии, был согласован на прошлой неделе после встречи федерального правительства и земель Германии.

Эту новость приветствовали по всей стране, ведь жителям понравилось ездить в транспорте за символическую плату – летний эксперимент с проездным за 9 евро оказался чрезвычайно успешным.

С новым проездным люди смогут путешествовать на местных автобусах, трамваях и поездах, а также на региональных поездах за 49 евро в месяц.

Фото: Единый проездной запустят весной (pixabay.com)

Политики заявили, что хотят, чтобы Deutschlandticket вступил в силу 1 января 2023 года. Однако транспортные фирмы заявили, что не считают это возможным.

Управляющий директор Ассоциации немецких транспортных компаний Оливер Вольф сказал, что запуск 1 марта – более реалистичен.

По его словам, новый проездной предусматривает подготовку цифровых каналов и создание центральной платформы.

"Это требует немного времени. Поэтому я предполагаю, что у нас будет переходный период, когда старые форматы продаж также будут продолжать работать, то есть бумажные билеты, тоже в течение определенного времени. Но, в конце концов, нам просто придется перейти на цифровые технологии", – отметил он.

Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн также заявил на этой неделе, что запуск проездного за 49 евро более вероятен весной 2023 года.

Министр транспорта Фолькер Виссинг сказал, что запуск билета 1 января не поможет – если поторопиться, технические проблемы затруднят запуск.

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