Россияне увезли украинцев от границы с ЕС: все детали происшествия

Местные волонтеры говорят: людей выпустили за границу

Тысячи украинских беженцев "застряли" на границах РФ с Эстонией и Литвой. Бегущих от войны людей сутками держали под открытым небом в очередях на КПП.

Ситуацию с медленным пропуском украинцев и отсутствием элементарных условий на границе назвали гуманитарной катастрофой. На днях очереди из РФ резко уменьшились – эстонские власти говорят, что людей куда-то вывезли на российской стороне.

TRAVEL РБК-Украина собрало информацию, что известно о ситуации с очередями украинцев на пограничных пунктах в России.

"ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ"

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, на российских границах с Латвией и Эстонией граждане Украины, пытающиеся уехать с территории РФ, ожидают от 2 до 6 дней. Об этом ведомство сообщило 6 октября.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", - отмечают в ведомстве.

Тех граждан Украины, которые, прописаны в Крыму, но не имеют паспорта РФ, пропускают свободно пересекать КПП. Это подтверждают также представители украинских консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда также можно добраться до других стран", - отмечают в Минреинтеграции.

Фото: Украинцы ночуют на границе в самодельных шалашах (facebook.com/OstWest.TV)

Посольство Украины в Эстонии взаимодействует с эстонскими компетентными органами для выяснения ситуации с украинскими гражданами на российско-эстонской границе, написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко вчера, 6 октября.

"Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины", – отметил дипломат.

"Беженцев куда-то увезли грузовиками"

5 октября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал в эфире радиостанции Vikerraadio, что украинских беженцев в России у юго-восточной границы с Эстонией куда-то увезли. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли", - сказал Ляэнеметс.

Погранслужба использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

Фото: Украинцы спят на земле между чемоданами (Псковское "Яблоко")

6 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что решение российских властей вывезти украинских военных беженцев, ожидающих въезда в Эстонию, подальше от погранпункта, не может быть случайным, и за этим может стоять план провокаций.

"Возникновение пробки на границе и ее внезапное исчезновение неслучайно, это систематическая деятельность, которая в той или иной форме может быть провокационной в отношении границ Евросоюза", - сказал он в четверг на правительственной пресс-конференции.

По его словам, образование очереди из украинцев является преднамеренным действием властей РФ, как и то, что беженцев увезли от границы в неизвестном направлении.

"У нас нет технической информации о том, какое именно принуждение было применено, но ясно, что Россия выбрала тех, кому разрешено пересекать границу в контексте войны в Украине, а кому - нет", - сказал он.

По данным пограничников, в последнюю неделю в Эстонию прибывает по несколько сотен украиснких беженцев в день. Всего с конца февраля в Эстонию въехали 109 116 беженцев из Украины. Из них 59 509 остались в стране.

Фото: Волонтеры организовали подвоз еды и вещей (коллаж РБК-Украина)

Волонтеры опровергают вывоз беженцев: "Людей пропустили"

Между тем российские волонтеры, которые помогают украинским беженцам на пограничных пунктах с Эстонией и Литвой, опровергают информацию о том, что людей из очередей куда-то вывезли.

"Слова эстонского министра ни имеют никакого отношения к действительности и не подтверждаются ни одним свидетельством очевидца", - заявил изданию meduza.io местный оппозиционный политик.

Волонтеры его партии помогают людям на границе. По информации политика, на каждом из пяти пограничных пунктов в Псковской области были очереди до 500 человек и до 300 автомобилей. Люди ждали до 7 суток.

Фото: Украинцы круглосуточно ждут пропуска в ЕС в очередях под дождем (facebook.com/OstWest.TV)

После освещения кризисной ситуации в СМИ, власти начали ускоренный пропуск пешеходов.

"Пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились сейчас на некоторых КПП до 200 машин", - отметил он.

По словам политика, все, что происходит на границе находится на постоянном контроле общественности. Поэтому вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в неизвестном направлении невозможно.

Люди бегут из-за "референдумов" в оккупированных областях

Украинцы, с которыми общались журналисты после пересечения границы, делятся: выехали после "референдумов" о присоединении их области к РФ.

Мужчины рассказывали, что если голосовали "против", им угрожали, что придут с другим опросом в скором времени. Тем же людям, которые ставили галочку "за", сразу вручали российские паспорта и повестки.

Женщины с детьми из оккупированных регионов также едут просить убежища, потому что не хотят жить в составе России.

Большинство беженцев едут через Эстонию транзитом на юг, в основном в Варшаву. Многие украинцы не скрывают, что планируют вернуться через Польшу в Украину.

Напомним, мы писали, что немецкие города останавливают прием беженцев.