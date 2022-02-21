Звіряче вбивство дівчини під Хмельницьким: рибалка до останнього сподівався, що знайшов манекен

У Хмельницькій області виявили тіло 21-річної Тетяни. Дівчину знайшов місцевий рибалка, який йшов на річку рано вранці. За підозрою у скоєнні вбивства затримали 35-річного чоловіка. Він живе в тому ж селі, одружений, у нього двоє дітей шкільного віку.

Тіло 21-річної Тетяни знайшли в суботу, 12 лютого в одному з сіл Красилівської ОТГ Хмельницької області. Дівчина була оголена і за попередніми даними, її задушили.

Місцевий житель відправився на риболовлю близько 12 дня і по дорозі до річки побачив тіло дівчини. Як розповів хлопець, він до останнього сподівався, що в траві лежить манекен. Але підійшов ближче і зрозумів, що це мертва дівчина.

На місце події прибула поліція і фахівці. Експертиза показала, що Тетяну задушили.

Що сталося напередодні вбивства

Увечері Тетяна разом з подругою Марією відпочивали в клубі. Після цього вони зайшли в місцевий магазин, купили пиво і сухарики. А потім вирушили на зупинку, щоб посидіти на лавці.

Через деякий час до дівчат приєдналися двоє чоловіків, також місцеві жителі. Обидва хлопці вже були трохи нетверезі. Разом з дівчатами вони випили, трохи потанцювали й Марія залишила Тетяну разом з хлопцями.

Як пояснила подруга в поліції, їй здалося, що між Тетяною і 35-річним Олександром виникла симпатія. І те, що у цього кавалера є дружина і двоє дітей шкільного віку, її не збентежило.

Коли Тетяна залишилася з двома чоловіками наодинці, вона почала дзвонити друзям і знайомим, щоб її забрали додому. Але ніхто не відгукнувся.

Що розповів підозрюваний

35-річний Олександр повідомив поліції, що вирішив проводити дівчину додому. Але біля будинку Тетяна почала проявляти до нього агресію і спробувала його вдарити. Тоді чоловік схопив її за шию і поклав на землю. Він виправдовується, що хотів її заспокоїти.

Дівчина знепритомніла, а Олександр кинувся розтирати її снігом. За словами підозрюваного, коли Тетяна прийшла до тями, він залишив її в снігу біля батьківського дому.

На суді він стверджував, що не вбивав дівчину. У його невинність вірить і дружина, мати його двох дітей. Однак у поліції інших підозрюваних зараз немає й Олександра відправили в СІЗО.

Про Тетяну відгукуються в селі добре. Вона була дуже активна дівчина, у неї було багато планів. У спілкуванні з іншими людьми вона проявляла доброту. Через місяць їй би виповнилося 22 роки.

У Хмельницькій області чоловік задушив 21-річну дівчину і кинув її в кущах