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Хвороби серця, ковід і рак: від чого найчастіше вмирали українці у 2021 році

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 13:00
Хвороби серця, ковід і рак: від чого найчастіше вмирали українці у 2021 році Фото: у 2021 році померло 86 тисяч українців з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих за січень-грудень 2021 року. COVID-19 знаходиться на другому місці серед причин смерті після ішемічної хвороби серця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, з початку року померло 714 263 людини, в тому числі в грудні 64 264 людини.

За офіційною інформацією, від 19 померло 86 015 українців (у тому числі в грудні - 9 066 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 430 013 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 300 724 осіб (у грудні - 26 501) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 82 617 осіб (у грудні-7 054).

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 73 683 громадян (у грудні - 5 933)

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 24 969 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 27 588 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 22 282 осіб).

За даними Держстату, за січень-грудень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 6 099 осіб, серед них туберкульоз - 2 779, від СНІДу померло 2192 українці.

Крім того, 28 061 українець загинув в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3732 громадян, утоплення - 1 528, загибель на пожежі - 1221, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1631, отруєння алкоголем - 1 845, самогубства - 5907, умисні вбивства-1 240.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-грудень 2021 року в Україні померло 714 263 осіб. Це на 97 428 смертей (на 15,8%) більше, ніж за січень-грудень 2020 року, коли померло 616 835 осіб.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців.

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Державна служба статистики
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