ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обратите внимание на симптомы: врач назвала признаки скарлатины, которая быстро распространяется

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 08:33
Обратите внимание на симптомы: врач назвала признаки скарлатины, которая быстро распространяется Врач назвала симптомы скарлатины, которая быстро распространяется (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что дети снова начали болеть скарлатиной. И хотя эта болезни распространяется сейчас только в Англии, она напомнила родителям основные симптомы скарлатины.

Об этом специалист написала на своей странице в Facebook.

Симптомы скарлатины

По словам Голубовской, за последние 10 недель количество случаев скарлатины в Англии было зарегистрировано более 4,5 тысячи. У детей это заболевание обычно протекает не тяжело, но скарлатина очень заразна. В некоторых случаях она может привести к летальному исходу.

"В Англии на сегодня 6 смертей в течение 7 дней после постановки диагноза в возрасте до 10 лет. При попадании в кровоток развивается тяжелое инвазивное заболевание, вызванное этим возбудителем - стрептококком группы В. Редко возможно развитие стрептококкового шока", - рассказала Ольга Голубовская.

Она назвала симптомы скарлатины у детей до 10 лет, на которые нужно обратить внимание:

  • Высокая температура
  • Боли в горле
  • Головные боли
  • Мелкая красная сыпь, особенно в естественных складках - локтевые сгибы, подмышечные впадины, паховые складки.
  • Носо-губный треугольник остается свободным от сыпи и четко выделяется на покрытом обильной сыпью лице
  • Через несколько дней от начала болезни язык приобретает малиновый цвет
  • Сыпь оставляет после себя шелушение

Обратите внимание на симптомы: врач назвала признаки скарлатины, которая быстро распространяется

Фото: Как выглядит сыпь у детей при скарлатине (facebook.com/ogolubovska)

Почему дети снова начали болеть скарлатиной

Как объясняет инфекционист, рост заболеваемости связывают с адаптацией возбудителя в связи с длительными глобальными ограничительными мероприятиями.

Человек остается заразным весь период болезни и еще несколько дней после исчезновения симптомов. Передается скарлатина воздушно-капельным путем.

Кроме бактериальных инфекций, включая сепсис, этот стрептококк (его токсин) может поражать сердечную мышцу, почки и может стать причиной развития рожи.

Голубовская напоминает, что при скарлатине, как и при любом другом инфекционном заболевании, очень важно своевременно поставить диагноз. Это позволит вовремя назначить терапию, что является главным условием для успешного лечения и профилактики осложнений.

При скарлатине назначают антибиотики и их выписывать должен только врач. Для профилактики такие препараты не назначают, чтобы не навредить.

Поэтому важно пройти осмотр у врача, который сможет отличить скарлатину от кори, инфекционного мононуклеоза, краснухи и других заболеваний, у которых могут быть похожие симптомы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что у детей начали чаще диагностировать заболевание, характерное для 60-летних.

А еще писали о том, что названы "преступные" ошибки при лечении детей антибиотиками.

Читайте РБК-Украина в Google News
хвороби симптом діти Советы врача