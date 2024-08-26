Нашел 9 жен и составил "секс-график". Мужчина отказался от моногамии, но нарвался на неожиданные проблемы

Артуро Урсо из Бразилии строил модельную карьеру, однако вскоре понял, что хочет посвятить жизнь другому делу. Он решил отказаться от моногамии и нашел себе сразу 9 жен.

Как мужчина живет сразу с несколькими женщинами и какими проблемами для него все это обернулось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

С чего все началось

Изначально у мужчины была всего одна жена. Однако пара решила устроить "торжество любви" и протестовать против моногамии. Поэтому Урсо и его супруга нашли еще 8 женщин, которые согласились с ними жить.

Более того, мужчина попытался оформить свой необычный брак. Он и его первая избранница поженились с другими женщинами в католической церкви, однако официальным этот союз не является.

Казалось бы, мечта Артуро сбылась. Он получил сразу 9 женщин и мог бы считаться самым счастливым мужчиной на земле. Более того, свой протест против моногамии он решил монетизировать - контент с женами предприимчивый муж публикует на Onlyfans.

Мужчина и его жены (фото: Jam Press/CO Press Office)

Однако вскоре одна из жен Урсо решила разорвать с ним отношения. Все дело в том, что мужчина составил "секс-график", чтобы каждая его супруга не была обделена лаской. И это было большой ошибкой.

Интим с женами стал для него чем-то, похожим на повинность. И во время секса с одной супругой он думал о другой.

"Они все хотят удовлетворить мою сексуальность любой ценой, они счастливы сделать это своей целью. Наша сексуальная жизнь действительно веселая и приятная, и изначально я пытался заниматься сексом по записи. Но следование расписанию вызывало много проблем, и иногда я чувствовал, что должен заниматься сексом из-за расписания, а не для удовольствия", - признался Артуро.

К чему это привело

И когда проблема достигли точки кипения, мужчина решил все изменить. Он отказался от "секс-графика" и утверждает, что теперь занимается сексом лишь тогда, когда хочет. И с той, с кем действительно хочет.

"Они все требуют внимания, ласки и секса, чтобы быть частью нашей повседневной жизни, и я не могу сделать больше для одной, чем для другой. Я все еще изучаю наши отношения", - рассказал многоженец.

Артуро Урсо женился на 9 женщинах (фото: Jam Press/CO Press Office)

Однако это не спасло его от потери жены, которая планировала от него уйти. Женщина все же уходит. Урсо это огорчило.

"Она хотела, чтобы я был только у нее. Это не имело смысла - мы должны делиться. Я был очень опечален расставанием и еще больше удивлен ее оправданием. Она сказала, что ей не хватает моногамных отношений. Мои другие жены считали ее отношение неправильным, и что она приняла брак ради приключений, а не ради настоящих чувств. Я знаю, что потерял жену, но я не собираюсь заменять ее в данный момент", - заявил мужчина.