Найдена связь между нечисткой зубов и смертельной болезнью: новое исследование

Плохое состояние полости рта ранее ассоциировалось с такими опасными заболеваниями, как сердечные заболевания и диабет. Но сейчас оказалось, что плохая чистка зубов приводит к серьезному заболеванию.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный журнал Nature .

В чем состоит исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи обнаружили специфический микроб, обычно встречающийся во рту примерно в 50% случаев рака кишечника.

Ученые из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в США узнали, как микробы, обнаруженные в полости рта, могут перемещаться в нижнюю часть кишечника, противостоять желудочной кислоте, а затем расти в колоректальных опухолях.

В рамках исследования они изучили 200 случаев рака кишечника и обнаружили, что около половины случаев рака содержат микроб. Они также обнаружили микроб во многих образцах кала людей, больных раком.

Мнение стоматолога

Стоматолог доктор Ферах Хамид из Aesthetique Dental Care поделился своими лучшими советами по сохранению ротовой полости здоровой, поскольку исследование выявило связь между полостью рта и раком кишечника.

Согласно исследованию микробы стимулируют прогрессирование рака и могут привести к ухудшению результатов. Доктор Хамид объяснил, что это значит.

"Новые исследования показали удивительную связь между тем, как мы заботимся о зубах, и риском рака толстой кишки. Похоже, что определенный вид бактерий, обычно находящихся в нашем рту, может оказаться в толстой кишке, если мы не чистим зубы должным образом . Это может увеличить риск рака толстой кишки", - рассказал стоматолог.

Оказывается, происходящее в нашем рту также может влиять на другие части тела. Упущение за нашими зубами может привести к неожиданным проблемам, например, к заболеванию других органов.

Эта бактерия, известная как Fusobacterium nucleatum, может ухудшить состояние людей, уже имеющих колоректальный рак.

Поэтому врач отметил важность поддерживать зубы и полость рта чистыми и здоровыми.

"Это показывает нам, насколько важно чистить полость рта с помощью регулярной чистки зубов и посещения стоматолога", - резюмировал он.