Знаменитый актер из "Глухаря погиб при странных обстоятельствах: жуткая смерть

Известный актер Всеволод Хабаров был найден мертвым в собственной квартире. Многие помнят этого актера по роли вождя племени в "Зверобое" и сериалу "Глухарь".

Детали странной гибели рассказала его коллега Лариса Бравицкая на своей странице в Facebook.

Актера, каскадера и режиссера Всеволода Хабарова обнаружили мертвым в его собственной квартире. Известно, что он пролежал мертвым более месяца. Причины смерти устанавливаются. Ему было 67 лет.

"Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли в квартире, где он пролежал больше месяца. Я знала, что Сева где-то преподавал, был женат, родилась дочь. Всегда аккуратный, элегантный, модный, в ту нашу последнюю встречу, он был смущенным. У него наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником. Иногда появлялся на экране в эпизодах", - написала Лариса Бравицкая.

Она рассказала, что Всеволод Хабаров был очень дружен с режиссером Андреем Ростоцким и активно снимался в его фильмах. Ростоцкий погиб у него на глазах – сорвался со скалы. После гибели друга Хабаров сильно изменился.

Всеволод Хабаров в фильме "Зверобой"

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. Окончил ВТУ имени Щепкина. В студенческие годы активно играл в театре. Преподавал пластику и сценическое движение – более 20 лет.

В кинематограф ворвался с роли вождя ирокезов Расщепленного Дуба в культовом фильме Андрея Ростоцкого "Зверобой". После снялся в "Лучшая дорога нашей жизни", "Привет с фронта", "Первая конная", "Семья вурдалаков". В последние годы получил популярность благодаря роли в сериале "Глухарь".

В последние годы он вел очень уединенный образ жизни, с коллегами и друзьями общался редко, поэтому его никто и не хватился за целый месяц.