Ці знаки Зодіаку можуть раптово збанкрутувати в серпні

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Відомий астролог Павло Глоба в гороскопі на серпень назвав знаки Зодіаку, яким потрібно остерігатися втрат

Гороскоп 2020 на серпень обіцяє деяким знакам Зодіаку невдачі та втрати, які можуть підстерегти їх абсолютно несподівано. Астролог дав пораду кожному з них, як не загрузнути в боргових зобов'язаннях, з якими доведеться розплачуватися мало не до новорічних свят.

Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, які можуть стати жертвою свого ж марнотратства. Про це пише Slovofraza.

Рак

Для Раків, що звикли заощаджувати, відкладати і ставитися до грошей раціонально, в серпні щось може піти не так. Астролог каже, що ви можете розслабитися і зробити несподівано для себе спонтанну велику і дорогу покупку, яка в результаті не принесе ні радості, ні користі.

Остерігайтеся гучних рекламних слоганів і красивих вивісок, щоб потім не кусати лікті за бездумно витрачені заощадження. Глоба пише, що всього одна помилка може увігнати вас в борги та довести до злиднів.

Стрілець

Стрільці, які легко ставляться до грошей і живуть за принципом "easy come, easy go", теж можуть опинитися в не дуже простій матеріальній ситуації. Астролог радить прислухатися до зірок гороскопу і постаратися відкласти хоч трохи про запас.

Навіть якщо ви легко заробляєте (втім, так само легко витрачаєте), не піддавайтеся зайвий раз спокусі. Гроші незабаром можуть вам стати в пригоді, а взяти не буде звідки.

Риби

Рибам час перестати літати в хмарах і повернутися в реальний світ. Інакше діра в гаманці зросте до загрозливих розмірів. Астролог закликає вас взятися за голову в серпні, інакше ви не тільки втратите привабливі можливості, але також поринете в боргову яму.

Не беріть ніяких кредитів, і не піддавайте себе і близьких невиправданим ризикам. Вам пора навчитися жити раціонально, інакше все може закінчитися дуже плачевно.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає шалений успіх у серпні.

Також в гороскопі Таро на серпень всім знакам Зодіаку ми писали, хто зможе розбагатіти, а кого чекають невдачі.