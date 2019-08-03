Жахливе ДТП у Києві: п'яний нацгвардієць влаштував перегони з поліцією і протаранив таксі

Вночі 3 серпня у Києві водій Toyota Camry намагався сховатися від поліції і врізався в таксі компанії Bolt. У результаті зіткнення машина таксі влетіла в кіоск з шаурмою. Про це повідомляє Інформатор.

За даними очевидців, Toyota їхала зі швидкістю близько 120 кілометрів на годину. При цьому автомобіль кілька разів ледь не став винуватцем ДТП. Біля Троєщинського ринку на проспекті Генерала Ватутіна автомобіль Toyota Camry протаранив автомобіль служби таксі Bolt, який їхав попереду.

У Києві п'яний нацгвардієць врізався в таксі (фото: kiev.informator.ua)

Від сильного удару таксі влетіло в ларьок з шаурмою, який стояв біля ринку. Таксист сильних ушкоджень не отримав і відбувся забоями. Водій Toyota був затриманий правоохоронцями. У поліції заявили, що при оформленні ДТП він вів себе неадекватно. При огляді авто поліція знайшли порошок, який дуже схожий на амфетамін.

У Києві п'яний нацгвардієць врізався в таксі (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Крім того, поліцейські встановили, що порушник був у стані алкогольного сп'яніння. При ньому було дійсне посвідчення військового Національної гвардії України.

У Києві п'яний нацгвардеец нацгвардієць в таксі (фото: kiev.informator.ua)

Від потужного удару у Toyota повністю розбилася передня частина. У машини служби таксі вилетіло заднє скло і відлетіло переднє колесо. У даний момент правоохоронці встановлюють точні причини інциденту.

У Києві п'яний нацгвардієць врізався в таксі (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що з'явилося шокуюче відео, на якому видно, як жінка на джипі збиває дітей на переході в Херсоні.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві у ДТП загинув відомий діджей Олександр Лісогор, більш відомий під псевдонімом Gabber. Подія сталася 1 серпня.