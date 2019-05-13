Жодних дієт: Гройсман поділився секретом схуднення

Володимир Гройсман поділився секретом свого схуднення. Прем'єр-міністр розповів, як йому вдалося скинути зайву вагу, і яким чином він підтримує форму. Про це чиновник розповів в ефірі "Радіо НВ".

За словами глави уряду, він не дотримується певної дієти, однак йому довелося відмовитися від ряду улюблених продуктів.

До речі, лікар ендокринолог-дієтолог Анна Бєлокоз припускає, що Володимир Гройсман скинув близько 20-25 кілограмів.

Гройсман заявив, що він проти будь-яких дієт, оскільки вихід з них загрожує різким набором ваги.

"У мене немає ніяких дієтологів. Я не застосовував ніяких медичних речей. Просто взяв себе в руки. Я категорично проти дієт. Коли сідаєш на дієту, то потім з неї виходиш і починаєш набирати вагу", - сказав прем'єр.

Гройсман розкрив секрет схуднення (Володимир Гройсман до і після схуднення, колаж: РБК-Україна)

Також він розповів, що перестав їсти хліб і картоплю, хоча останню дуже любить.

До того ж Володимир Гройсман повідомив, що крім обмеження в харчуванні він вдається до фізичних навантажень. Прем'єр-міністр сказав, що регулярно відвідує тренажерний зал і може десять разів віджати від грудей 75-80 кілограмів.

"Людина повинна рухатися, щоб відчувати себе нормально", - сказав він.

Нагадаємо, американські вчені з Єльського університету виявили механізм, через який людина, що зловживає цукром, набирає вагу.