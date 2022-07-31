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У життя цих знаків Зодіаку увірвуться важливі зміни: хто троє щасливчиків

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Неділя 31 липня 2022 06:30
У життя цих знаків Зодіаку увірвуться важливі зміни: хто троє щасливчиків Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким тиждень з 1 по 7 серпня принесе найважливіші зміни в житті.

Прогнозом зі Styler поділитися знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Рак

Ракам може надійти пропозиція про роботу або підробіток.

У вас буде везіння у всіх сферах, які пов'язані з вирішенням юридичних питань, навчання, далеких поїздок.

Терези

У представників Терезів на цьому тижні можливий кар'єрний ріст. Або ви знайдете нове місце роботи на керівній посаді.

Якщо ви шукали спонсора, то на цьому тижні вам в цьому буде благоволити удача: вам допоможе таємний залицяльник. Також на цьому тижні дуже сприятливі будь-які курси лікування.

Риби

Риби будуть займатися справами, що стосуються їхніх дітей і документами по дітях.

Буде багато важливих, поїздок які допоможуть вирішити багато питань пов'язаних з документами: зміна прізвища, відновлені втрачених документів.

Раніше ми писали, який камінь є вашим талісманом за знаком Зодіаку, датою і місяцем народження.

Також повідомлялося, що тварина за датою народження розповість про характер.

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