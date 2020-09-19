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Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв: деталі інциденту

Умань, Субота 19 вересня 2020 19:52
Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв: деталі інциденту
Житель Умані закликав вбивати євреїв (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У СБУ заявили про причетність чоловіка до поширення закликів до геноциду

Житель Умані напередодні єврейського Нового року Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв. Чоловік розмістив повідомлення, за допомогою яких в одній з популярних соціальних мереж пропагував розпалювання ворожнечі за національною ознакою. Про це 19 вересня повідомляє Управління СБ України в Черкаській області у Facebook.

Повідомляється, що співробітники СБУ вже затримали підозрюваного уманчанина, який публікував дискримінаційні статті, в яких принижував представників єврейської національності та закликав до знищення євреїв. Експерти попередньо встановили, що пости затриманого містять прямі заклики до здійснення геноциду, повного або часткового знищення етнічної або расової групи.

Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв: деталі інциденту

Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв (фото: facebook.com/ssu.cherkasy)

Також співробітники СБУ провели обшук у квартирі підозрюваного і вилучили комп'ютерну техніку, а також смартфони з метою перевірки.

За фактом події вже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 КК України — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак.

Триває досудове розслідування, в рамках якого правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини правопорушення, щоб притягнути до відповідальності винних.

Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв: деталі інциденту

Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв: деталі інциденту

Житель Умані напередодні Рош ха-Шана закликав вбивати євреїв (фото: facebook.com/ssu.cherkasy)

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли жителі Умані висловлюють свої ворожі настрої щодо паломників з Ізраїлю. Раніше жителі міста відмовлялися обслуговувати хасидів в кафе і ресторанах, а також продавати їм продукти.

Нагадаємо, що раніше поліція склала 7 адмінпротоколів в районі місць паломництва хасидів.

Також ми писали, що хасиди в Умані залишили після святкування Нового року гори сміття.

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