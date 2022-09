Жінки на фронті: за підтримки Freedom Finance українські захисниці отримали 1000 легких броньованих плит

Проект забезпечення жінок на передовій амуніцією, формою, медичними засобами та засобами гігієни у липні розпочали благодійний фонд ім. Олексія Ставніцера та громадське об’єднання "Землячки. Ukrainian front". Він отримав назву "Try walking in her shoes".

За словами ініціаторів, жінки на фронті часто отримують спорядження та форму чоловічих розмірів або пошитих за чоловічими лекалами, що створює зайвий дискомфорт під час виконання бойових завдань.

Організації вже передають жінкам на передовій полегшені плити та каски, спеціально пошиту жіночу форму і захист, тактичні аптечки, окуляри та рукавиці тощо.

1 000 броньованих плит благодійний фонд імені Ставніцера закупив завдяки підтримці мецената, партнера фонду, компанії Freedom Finance.

Міжнародний інвестиційний холдинг навесні передав фонду пожертву у сумі 2 мільйони євро. Частина із цих коштів була витрачена саме на полегшені плити.

Жінки із ЗСУ заповнюють відповідну форму на сайті www.stavnitser.com, та безкоштовно отримують наявну допомогу. За відгуками захисниць, легкі плити суттєво полегшують їх роботу, вирішують проблему із болями у спині та суттєво додають мобільності, яка на фронті є життєвою необхідністю.

Окрім плит, фінансова підтримка Freedom Finance дозволила фонду оперативно направити на фронт 10 пікапів, 18 дронів, 10 приладів нічного бачення, 3 тисячі поживних польових пайків, спеціально розроблених для військових.

Значна частина пожертв Freedom Finance була направлена на гуманітарні потреби. Зокрема, на кошти холдингу було придбано сучасну ендоскопічну стійку для обласного госпіталю в Україні, 100 надлегких та зручних медичних нош, 120 тактичних аптечок, 80 VAC-апаратів, критично необхідних у випадках важких зовнішніх поранень.

Крім того, фінансування Freedom Finance надало можливість забезпечити 10 000 сімей на територіях, які були в окупації або знаходяться близько до окупованих, продуктовими наборами.

Нагадаємо, інвестиційна фірма "Фрідом Фінанс Україна" є частиною міжнародного публічного холдингу Freedom Holding Corp. Працює в Україні з 2019 року, має 15 філій по всій території країни. Клієнти компанії отримують доступ до інвестицій на українському фондовому ринку та найбільших світових фондових біржах.

Благодійний фонд імені Олексія Ставніцера засновано у 2010 році для підтримки громади селища Візирка в Одеській області, де розташований порт TIS. З початком війни фонд змінив фокус та займається забезпеченням військових амуніцією, транспортом, засобами захисту.