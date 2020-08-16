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Дружина Віктора Павліка зганьбилася і потрапила в гучний скандал після смерті його сина

Неділя 16 серпня 2020 15:20
Дружина Віктора Павліка зганьбилася і потрапила в гучний скандал після смерті його сина
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова потрапила в скандал (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Дарья Русина

Катерина Репяхова викликала обурення громадськості

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова поскандалила з колишньою дружиною співака після смерті Павла. Дівчина викликала обурення після того, як почала розмірковувати про "біль втрати". Більшість не повірила у щирість її почуттів, включаючи Ларису Созаєву.

Лариса Созаєва вважає, що 26-річна Репяхова не може відчувати і обговорювати втрату, оскільки зовсім не думала про дитину, коли уводила Віктора з сім'ї.

"Ми повинні ще комусь довести, що нам дійсно погано? Ми остерігаємося, щоб не привернути знову якийсь негатив, повернутися до нормального життя. Суспільство змушує нас якомога довше перебувати в поганому стані. Скільки потрібно чекати, щоб всі ненормальні вгамувалися і я не отримала дозу негативу", - прокоментувала Катерина.

Після цього колишня дружина Павлика попрохала припинити "піаритися на горі", до якого вона не має відношення. На що дівчина виклала чергову сторіс. де поскаржилася, що її намагаються зацькувати.

Дружина Віктора Павліка зганьбилася і потрапила в гучний скандал після смерті його сина

Катерина Репяхова поскандалила з колишньою дружиною Віктора Павліка

Після того, як пост Созаєвої викликав відгук, Лариса видалила пост і попросила, щоб ніхто не засуджував за скоєне Віктора. Також жінка подякувала підписників за підтримку.

Дружина Віктора Павліка зганьбилася і потрапила в гучний скандал після смерті його сина

Катерина Репяхова поскандалила з колишньою дружиною Віктора Павліка (фото: facebook.com/Лора-Созаева)

Нагадаємо, що Віктор Павлик показав зворушливе відео з померлим сином.

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