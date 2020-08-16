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Жена Виктора Павлика опозорилась и попала в громкий скандал после смерти его сына

Воскресенье 16 августа 2020 15:20
Жена Виктора Павлика опозорилась и попала в громкий скандал после смерти его сына
Жена Виктора Павлика Катя Репяхова попала в скандал (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Дарья Русина

Катерина Репяхова вызвала негодование общественности

Молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова поскандалила с бывшей супругой певца после смерти Павла. Негодование девушка вызвала после того, как начала рассуждать о "боли утраты". Большинство не поверило в искренность ее чувств, включая Ларису Созаеву.

Лариса Созаева считает, что 26-летняя Репяхова не может чувствовать и обсуждать утрату, поскольку совершенно не думала о ребенке, когда уводила Виктора из семьи.

"Мы должны еще кому-то доказать, что нам действительно плохо? Мы остерегаемся, дабы не привлечь опять какой-то негатив, вернуться к нормальной жизни. Общество заставляет нас как можно дольше находиться в плохом состоянии. Сколько нужно ждать, чтобы все ненормальные угомонились и я не получила дозу негатива", - прокомментировала Катерина.

После этого бывшая жена Павлика потребовала прекратить "пиариться на горе", к которому она не имеет отношения. На что девушка выложила очередную сторис. где пожаловалась, что ее пытаются затравить.

Жена Виктора Павлика опозорилась и попала в громкий скандал после смерти его сынаКатерина Репяхова поскандалила с бывшей супругой Виктора Павлика

После того, как пост Созаевой вызвал отклик, Лариса удалила пост и попросила, чтобы никто не осуждал за содеянное Виктора. Также женщина поблагодарила подписчиков за поддержку.

Жена Виктора Павлика опозорилась и попала в громкий скандал после смерти его сына

Катерина Репяхова поскандалила с бывшей супругой Виктора Павлика (фото: facebook.com/Лора-Созаева)

Напомним, что Виктор Павлик показал трогательное видео с умершим сыном.

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