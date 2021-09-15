Дружина Шумахера зі сльозами на очах розповіла про стан легенди Формули-1: "всі сумують за Міхаелем"

Корінна каже, що вона, діти, сім'я, його батько, всі навколо сумують за тим Міхаелем, який був до травми.

"Всі сумують за Міхаелем, але Міхаель тут. Інший, але він тут, і це додає нам сили", – зізналася вона.

Також Корінна підтвердила, що її чоловік продовжує лікуватися від травм.

"Ми разом. Ми живемо разом, займаємося терапією. Ми робимо все, що в наших силах, щоб Міхаелю було якомога комфортніше, щоб йому було добре і щоб він просто відчував нашу сім'ю, наш зв'язок. Незважаючи ні на що, я зроблю все, що зможу. Ми все зробимо", – сказала Корінна Шумахер.

Дружина розповіла про стан гонщика Шумахера (thesun)

Окрім того, вони живуть усією сім'єю, як це любить Міхаель. Адже для його дружини важливо, аби він міг насолоджуватись своїм особистим життям.

"Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати насолоджуватися своїм особистим життям якомога більше, Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо його", – каже дружина 7-кратного чемпіона.

Дружина розповіла про стан гонщика Шумахера (Netflix)

Відомо, що молодший із двох дітей Шумахерів, син Мік, дебютував як пілот Формули-1 цього року. Зокрема, він розповів про сум, який відчуває через те, що не може обговорити свою кар'єру і поділитися досвідом із батьком.

"Після нещасного випадку цих сімейних переживань, цих моментів, які, на мою думку, у багатьох людей були зі своїми батьками, більше немає, або практично немає. Це трохи несправедливо", – каже він.

Також він запевняє, що він із татом розуміє один одного по-іншому. Адже зараз вони говорять однією мовою, мовою автоспорту.

Як відомо, Міхаель Шумахер дебютував у "Формулі-1" на Гран-прі Бельгії 1991 року. Він виступав у чемпіонаті світу до кінця сезону-2006, а потім відновив кар'єру та провів ще три сезони у 2010-2012 роках, але завоювати восьмий чемпіонський титул не зумів. З моменту отримання травми Міхаелем інформація про його стан здоров'я надходить дозовано.