У нього дружина онкохвора: курсантки відмовилися від компенсації після жахливої ДТП

Постраждалі у жахливій ДТП у Києві за участю п'яного майора ЗСУ Володимира Холодного курсантки вирішили відмовитися від грошової компенсації, яку їм запропонував винуватець аварії - офіцер Володимир Холодний.

Про це дівчата заявили на брифінгу 11 вересня, передає УНН.

Як розповіла одна з потерпілих курсанта Олександра Гуй, якій після страшної аварії ампутували ногу, з ними зв'язувався адвокат Холодного.

Захисник підозрюваного запропонував дівчатам грошову компенсацію.

"Ми від неї не відмовляємося, оскільки ми знаємо, що у нього (майора Холодного, - Ред.) є дружина онкохвора і дитина", - каже Олександра.

23-річна дівчина зазначила, що сім'я підозрюваного не винна в тому, що сталося, і "не повинна нести тягар".

"Нам ці гроші не потрібні", - наголосила курсантка.

Нагадаємо, що дівчата Олександра Гуй, Галина Николин і Тетяна Ніколаєва в результаті наїзду п'яного майора в Києві на території військового коледжу наприкінці серпня отримали дуже серйозні травми. Батьки двох дівчат, яким ампутували ноги, хочуть забезпечити своїх дочок біонічними протезами. Попереду у курсанток тривала реабілітація.

46-річного офіцера заарештували. Винуватцеві ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що курсантки, які вижили у ДТП, продовжать навчання - їм створять всі необхідні умови, щоб дівчата змогли отримати спеціальність військових медиків, про що мріяли з дитинства.