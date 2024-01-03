Земной шар может стать еще жарче. Климатологи сделали шокирующий прогноз на 2024 год

Год глобального потепления закончился, и уже была зафиксирована рекордно высокая среднегодовая температура. Но уже сейчас некоторые ученые предполагают, что 2024 может стать еще более жарким годом.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Washington Post.

2024 год станет более жарким

Большую часть 2023 года огромные участки океанов Земли были рекордно теплыми и понадобятся месяцы, чтобы высвободить это тепло. Интенсивный эпизод климатического явления Эль-Ниньо, вызывающего потепление планеты, приближается к своему пику, и в последний раз это привело к рекордному потеплению на планете в 2016 году.

Это говорит, что не будет неизбежного замедления всплеска глобального потепления, который усилил многолетнюю тенденцию, связанную с выбросами ископаемого топлива.

По данным Метеорологического бюро Великобритании, этого может быть достаточно, чтобы впервые за год поднять среднюю планетарную температуру более чем на 1,5 градуса Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) выше доиндустриального уровня XIX века.

В последние месяцы планета подошла ближе, чем когда-либо, к этому ужасному порогу, предоставив первое представление о мире, где устойчивый уровень тепла будет способствовать новым экстремальным погодным явлениям.

Но такие климатические тенденции бывает трудно предсказать с точностью. В конце концов, в начале 2023 года ученые предсказывали, что год закончится как один из самых теплых за всю историю планеты. Они не ожидали, что это создаст так много новых прецедентов - и с рекордным размахом.

По словам директора Службы по изменению климата ЕС Карла Буонтемпо, мы находимся на неизведанной территории и на самом деле не знаем, что произойдет дальше.

Что такое Эль-Ниньо

Известно, что Эль-Ниньо повышает планетарные температуры на несколько десятых градуса Цельсия, что является приличным запасом для усредненной глобальной статистики. Это связано с тем, что температура поверхности в центральной и восточной части Тихого океана выше средней, а эти воды выделяют тепло и пар в атмосферу.

Эль-Ниньо обычно длится год или меньше, достигая пика в зимние месяцы и затем исчезая весной. Хотя ученые утверждают, что не существует двух одинаковых явлений Эль-Ниньо, каждое из них вносит некоторую предсказуемость в глобальные климатические модели, как немногие другие планетарные явления.

Нынешнее Эль-Ниньо, начавшееся в июне, считается сильным и может достичь своего пика как исторически мощный эпизод в ближайшие недели или месяцы. Оно могло бы сравниться с сильным Эль-Ниньо, которое началось в начале 2015 года, достигло пика в декабре того же года и утихло к июню 2016 года, что привело к тому, что 2016 год стал рекордным глобальным потеплением.

Если тенденция сохранится и на этот раз, то рекордное потепление, которое сохранялось в течение последних шести месяцев, поднимется еще выше в первой половине 2024 года.

Почему будет повышаться температура

Одна из причин, по которой эффект потепления Эль-Ниньо имеет тенденцию к нарастанию в последние месяцы, связана с его воздействием на глобальную погоду.

Аномальное тепло поверхности моря и шторм, которые Эль-Ниньо приносит в центральную и восточную часть Тихого океана, вызывают эффект домино, который приводит к засухе в других частях мира, включая Индонезию, Юго-Восточную Азию и Южную Африку.

"Это создает основу для более высоких, чем обычно, температур над сушей, пик которых, возможно, достигнет февраля. Я ожидаю, что так будет, по крайней мере, в течение первых шести месяцев 2024 года", - сообщил Кевин Тренберт, ученый-климатолог из Национального центра атмосферных исследований.

Будет ли это влияние потепления доминировать в течение всего 2024 года, зависит от того, что произойдет после того, как нынешнее Эль-Ниньо утихнет. Вероятно, это произойдет к июню, вернув Тихий океан к тому, что ученые-климатологи называют нейтральными условиями - отсутствию Эль-Ниньо или его противоположности, Ла-Нинья.

Помимо этого, неясно, сохранятся ли нейтральные условия или будет ли развиваться Ла-Нинья, известная своим планетарным похолоданием. Эль-Ниньо может даже вернуться.

Ученые продолжают наблюдения

Пока нет четкого намека на то, что может быть впереди. Хотя Эль-Ниньо в некотором смысле развивалось в соответствии с пониманием этого явления учеными, в других отношениях его было трудно классифицировать. По словам Тренберта, некоторые изменения в закономерностях, которые ученые-климатологи обычно ожидают увидеть по мере ослабления Эль-Ниньо, еще не произошли.

"Некоторые аспекты происходящего остаются загадочными. Изменения климата означает, что все прошлые аналоги не так надежны", - подчеркнул Тренберт.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, действительно доминировало в глобальных тенденциях: наблюдений. Последние восемь лет были восьмыми самыми жаркими за всю историю наблюдений. В 2023 году, который наверняка станет рекордно жарким, а в 2024 году, возможно, еще более жарким, эта полоса растянется на десятилетие.

Независимо от того, как будет меняться климат в этом году, тепло Эль-Ниньо в Тихом океане будет продолжать сильно влиять на глобальные температуры и погодные условия, сказал Эндрю Кручкевич, старший научный сотрудник Международного исследовательского института климата и общества при Колумбийском университете.

"Требуется время, чтобы эта энергия рассеялась. Климатическая система устойчива", - сказал он.