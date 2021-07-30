"Зелені чоловічки" у Криму напали на сестру ведучого "плюсів": не розуміла, що відбувається

За його словами, одного дня сестра зателефонувала йому і розповіла, як з нею повелись російські окупанти на початку березня 2014 року.

Руслан Сенічкін з сестрою і племінницею (фото з особистого архіву ведучого)

Жінка йшла на чергову співбесіду в пошуках роботи, і, проходячи повз військову частину не могла не помітити тих "зелених чоловічків" зі зброєю, в повному екіпіруванні.

Тетяна не розуміла, що відбувається.

"Можливо, фільм знімають, зупинилася, дивлюся... Думаю - треба подивитись новини. Варто було лише дістати телефон з кишені… Та масовка, яка "охороняла" зелених чоловічків і їхню зброю, накинулися на мене. Почали вимагати паспорт - показала. Запитала їхні документи, побачила лише куточок паспорта. Питаю, чому червоний? І мене почали штовхати, пхати, погрожувати", - згадав слова сестри ведучий.

Через кілька місяців, коли Тетяна була при надії, вона точно знала, що ставати на облік у зв'язку з вагітністю, ні в Севастополі, ні в Криму - ні за що не буде, адже в усі лікарні Севастополя вже завезли лікарів з червоними паспортами.

"Страх за здоров’я немовля і своє лякав. І ми поїхали в Черкаси, певно, назавжди…" - сказала Тетяна.

Руслан Сенічкін з племінницею (фото з особистого архіву ведучого)