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Здоровое питание при отключениях света возможно. Диетолог дала шпаргалку

Вторник 09 июля 2024 10:14
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Здоровое питание при отключениях света возможно. Диетолог дала шпаргалку Как правильно питаться при постоянных отключениях света (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юлия Коваль

Постоянные отключения света в Украине, жара - это причины быстрой порчи продуктов. Но не нужно забывать о сбалансированном питании, потому что оно тоже спасает от стресса.

Как правильно питаться в таких условиях, что лучше выбирать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юлии Коваль в Instagram.

Что важно знать о еде в таких условиях?

Учитывая длительные отключения света и высокую температуру воздуха, не готовьте продукты в большом количестве, потому что они быстро портятся и есть риски пищевых отравлений. Если представилась возможность приготовить, то рассчитывайте на 1-2 приема.

Самое главное сейчас - планирование рациона и закупка продуктов, не требующих приготовления, а потому должны у вас быть всегда в холодильнике.

Важным правилом здорового питания является сбалансированность. Пригодимся у нас отличный инструмент - Гарвардская тарелка, которая демонстрирует нам, что каждый прием должен содержать белки, жиры, углеводы в правильном соотношении.

Источники белков

  • Консервы - тунец в собственном соке, печень трески
  • Хумус
  • Мясные слайсы
  • Фасоль - белая и красная консервированная, зеленый горошек без добавленного сахара.
  • Орехи и семена

Источники углеводов

  • Цельнозерновой лаваш
  • Хлебцы
  • На крайний случай - каши быстрого приготовления

Диетолог отметила, что жиры будут всегда идти в компании ценного белка, печень трески, например или авокадо, или добавляйте оливковое масло.

Клетчатка - это ягоды, овощи, зелень, фрукты и ягоды.

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