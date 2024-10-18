Храните эти 7 вещей под кроватью? Вот почему им там вообще не место

Хранение под кроватью может казаться прекрасным решением для тех вещей, которые вы не хотите оставлять на видном месте, таких как сезонная одежда, постельное белье или аксессуары. Однако некоторые вещи лучше держать в другом месте, где они не будут забыты или испорчены.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает, какие именно вещи лучше не хранить под кроватью и где для них найти лучшее место.

Обувь

Если вы привыкли оставлять обувь под кроватью, следует пересмотреть эту привычку. Это не только повышает риск потерять ее, но и прибавляет беспорядок в комнате. К тому же под кроватью обувь накапливает пыль и грязь, что вредит ее состоянию.

Чтобы сохранить обувь в хорошем состоянии, ее лучше разместить в шкафу или на специальных стойках у входа. Это не только сохранит порядок, но и сделает обувь более доступной.

Документы или важные бумаги

Спрятать документы под кровать может показаться удобным, но это не самый лучший вариант. Бумаги могут повреждаться и терять свои свойства из-за темноты и влажности. Поэтому важные документы лучше хранить в ящике или в специальном органайзере.

Неиспользуемая электроника

Зарядные кабели, старые камеры и телефоны не следует держать под кроватью. Это не только создает беспорядок, но и затрудняет доступ к другим вещам. Лучше хранить электронику и кабели в отдельных коробках или органайзерах для техники в другом месте.

Сезонные вещи

Казалось бы, хранить сезонную одежду или праздничный декор под кроватью - это удобно. Но это приводит к накоплению пыли и забвению. Сезонные вещи лучше держать в контейнерах в подвале, шкафу или на чердаке, где их будет легко достать по необходимости.

Часто используемая одежда и аксессуары

Сохранять повседневную одежду под кроватью может быть неудобно. Если вещи не видны, их легче забыть. Чтобы избежать этого, одежду лучше хранить в шкафу или на полках, где к нему будет легкий доступ. То же касается аксессуаров, которые лучше держать в ящиках или органайзерах.

Памятные вещи

Хотя приятно хранить под кроватью вещи, имеющие эмоциональное значение, такие как ежедневники или подарки, для них лучше найти другое место. Это поможет избежать излишней эмоциональной нагрузки и беспорядка. Такие вещи можно хранить в хороших коробках или альбомах на полках.

Кожаные вещи

Пыль и влага под кроватью могут негативно повлиять на кожаные вещи. Чтобы избежать повреждений, кожаную одежду, обувь или аксессуары лучше хранить в шкафу или на полке в коридоре. Это защитит их от трещин и плесени.