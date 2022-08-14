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"Змушували роздягатися жінок і дітей": мешканка Херсонської області про виїзд з окупації

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Херсонська область, Неділя 14 серпня 2022 17:22
"Змушували роздягатися жінок і дітей": мешканка Херсонської області про виїзд з окупації Фото: російські військові в українському місті (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області жінка з сім'єю змогла вирватися з окупації, і відверто розповіла, як російські загарбники обстрілювали колони мирних жителів, і як їй вдалося з чоловіком, сином і маленьким братом врятуватися.

Свою історію Анна розповіла в проекті "СВОЇ" на "24 каналі".

Вбивства і викрадення, що творили російські солдати на захоплених територіях, жінка бачила своїми очима.

Інтервенти викрали і її батька - чоловіка тримали близько доби, після чого відпустили. Анна підозрювала, що тоді окупанти хотіли використовувати її батька як "живий щит".

Про те, що треба евакуюватися, сім'я вирішила наприкінці лютого. В цей час військові РФ вже розстрілювали машини з людьми.

"Без різниці, чи написано у тебе на склі "діти", чи є білий прапор. Це було вибірково хаотично, робили, що хотіли. Після випадку з татом ми зрозуміли - залишатися небезпечно, треба їхати", - розповідає Анна.

У її маленького сина був постійний стрес, сльози. Сім'я вирішила евакуюватися в Кривий Ріг, а разом з ними поїхали і сусіди.

""Блокпостів" тоді ще не було. Але вони сиділи в засідках, були заховані десь між деревами - так, щоб їх не було видно, але щоб бачили машини, що їдуть", - згадує Анна.

Тоді вони вирішили евакуюватися по полях, а їхали на одній машині. По трасі рухатися було рівнозначно стати "мішенню" для окупантів.

"Ми зрозуміли, що у них вже виробився певний режим обстрілів. Якщо вночі тихо, то вдень стрілятимуть і навпаки. Орієнтувалися на цей спокійний час, щоб проскочити. У чому сиділи, в тому і стрибнули в машину... Дорога була страшною, ночували в полі під обстрілами "Градів"", - каже жінка.

Під час евакуації родина натрапила на російських окупантів у полі біля одного з сіл. Вони здалеку побачили, що загарбники вийшли на дорогу з автоматами. Військові РФ перевірили всю машину, роздягали чоловіків до трусів і шкарпеток, шукали татуювання, а також змушували роздягатися жінку і дітей.

"Ледь в рота не заглядали. Малому 3 роки, а моєму братові - 13. Так що може ця дитина показати або мати. І то під дулом автомата змусили роздягнутися посеред поля в лютому. Нас пропустили, але ми не думали, що доїдемо. Здавалося, що слідом випустять автоматну чергу", - згадує жінка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію сім'ї з-під Києва, яка дивом врятувалася з окупації.

А також перед цим ми писали про офіцера, який вивів поранених побратимів з оточення під шквальним вогнем у шторм.

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