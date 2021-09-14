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Зайшов в під'їзд і напав з ножем: у Києві жінку зґвалтували прямо в ліфті

Автор: Світлана Мащенко

У Києві на 36-річну напали і зґвалтували прямо в ліфті. Підозрюваного швидко затримали завдяки камерам спостереження, а жертві знадобилася медична допомога.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Києва.

Як виявилося, невідомий чоловік зайшов слідом за жінкою в під'їзд, а потім - в ліфт. Пригрозив їй ножем і вчинив дії "сексуального характеру" в ліфті.

Злочин стався в Дарницькому районі столиці в одному з житлових будинків на проспекті Петра Григоренка.

Потерпіла звернулася до поліції і нападника дуже швидко затримали завдяки системі камер відеоспостереження, що розташовані на вулиці.

"У ході відпрацювання інформації про злочин дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань з’ясували місцезнаходження правопорушника", - говориться в повідомленні.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Луганської області.

Жінці надали необхідну медичну допомогу і призначили судово-медичну експертизу.

Наразі підозрюваного тримають під вартою (без права внесення застави). За скоєне йому світить усього лише від 3 до 5 років за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Фото: Підозрюваний у зґвалтуванні жінки в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що у Києві чоловік з сайту знайомств зґвалтував 24-річну дівчину на побаченні.

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