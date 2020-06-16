Заражену коронавірусом Зеленську госпіталізували: усі деталі

Олена Зеленська госпіталізована в лікарню з діагнозом коронавірус
Дружина президента Володимира Зеленського Олена госпіталізована в лікарню з діагнозом COVID-19. Раніше перша леді вже повідомляла українцям, що у неї виявили коронавірус, але чоловік і діти не заражені.
Про госпіталізацію Зеленської повідомили на сторінці Офісу президента у Facebook.
Там нагадали, що минулого тижня ПЛР-обстеження підтвердило у першої леді коронавірус.
"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні.
Цікаво, що не всі українці вірять у те, що Олена Зеленська хвора. Деякі вважають, що це сценарій. Інші ж упевнені, що її швидко вилікують.
Є люди, які дивуються, чому ж президент не заразився, бувши в тісному контакті з дружиною. Тому вони і думають, що це все неправда.
Зазначимо, що останній публічний візит Олена Зеленська здійснювала в груповий будинок для дітей-сиріт з інвалідністю Happy Home 1 червня в День захисту дітей. Після цього всі працівники закладу і діти пройшли тестування на коронавірус. Всі вони здорові. Поки що невідомо, де могла заразитися перша леді.
Також раніше прес-служба президента повідомляла, що перша леді відчувала себе добре і самоізолювалася після діагнозу від сім'ї.
Як ми раніше повідомляли, Віктор Ляшко розповів про самопочуття Олени Зеленської.
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Автор: Людмила Жукова