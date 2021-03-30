Запуск COVID-паспорту в Україні: чи відкриє новий документ вільне переміщення по світу

В Європі анонсували запуск COVID-паспорта, і вже 17 березня відбулася презентація концепції так званих "цифрових зелених сертифікатів". В них буде міститися інформація про вакцинацію від коронавірусу, або негативний тест (ПЛР або швидкий антиген-тест), або ж дані про те, що людина вже перехворіла на коронавірус.

Що буде з впровадженням такого паспорта в Україні і які є нюанси, розповів для Styler глава Секретаріату Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України Олександр Явтушенко.

Україна готова до впровадження COVID-паспортів

За словами Явтушенко, в Україні зараз вже є всі технічні можливості для реалізації подібного документа на базі вже існуючої електронної системи охорони здоров'я eHealth. Однак в українському законодавстві є деякі перешкоди для запуску "ковідних" паспортів.

"На цей момент в МОЗ та інших міністерствах посилено працюють для того, щоб майбутній паспорт вакцинованої людини відповідав нормативам і регламентам, які встановив для подібних документів Європейський Союз. Відповідні проєкти повинні з'явитися вже до червня", - повідомив експерт.

Чи відкриє COVID-паспорт для українців вільне переміщення?

"Насправді не все так просто. Пілотними на сьогодні є дві концепції роботи такого документа", - зазначив Явтушенко.

Перший варіант. Цифровий зелений сертифікат просто буде служити доказом того, що людина вже вакцинована (із зазначенням дати вакцинації та назви вакцини) або доказом того, що людина має негативний ПЛР-тест, або доказом того, що людина вже перехворіла й у неї є зараз антитіла.

"Якщо відштовхуватися від цієї концепції, то для вакцинованих громадян скоріше всього буде відкрито доступ тільки в ті країни, де сертифікували у себе відповідну вакцину, якою було зроблене щеплення, і підтвердили використання такої вакцини на своїй території. Якщо ж людина вакцинована вакциною, яка не дозволена для використання на території такої країни, швидше за все, ви не зможете в'їхати", - пояснив Явтушенко.

Другий варіант. Між країнами будуть укладатися двосторонні або багатосторонні міжнародні договори про взаємне визнання "ковідних" паспортів. І це дозволить спокійно відвідувати та в'їжджати в країни-підписанти на умовах, які встановлені в таких договорах.

"На цей момент жодного такого міжнародного договору ще не існує, а паспорта вакцинованих осіб не будуть визнаватися окремим документом і можуть бути використані тільки з відповідним документом встановленого зразка, який підтверджує особу", - додав фахівець.