Заморила дитину голодом: в Луганській області спалахнув гучний скандал

У Луганській області мати заморила голодом власну дитину. Від недоїдання померло семимісячне немовля. Матері вже повідомлено про підозру у справі смерті дитини. Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Судово-медична експертиза визначила, що смерть немовляти настала в результаті кахексії, зумовленої недостатністю харчування, хоча невиконання своїх обов'язків по догляду за дитиною мати заперечувала.

За словами 40-річної жінки, дівчинка народилася здоровою, їй зроблені всі необхідні щеплення, а хронічними захворюваннями вона ніколи не страждала. У день смерті мати залишила немовля разом з дітьми і пішла у справах, а коли повернулася - дитина лежала без будь-яких ознак життя.

Ці аргументи виявилися непереконливими і 31 січня 2020 матері було повідомлено про підозру за статтею 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

До слова, на утриманні жінки знаходилося ще п'ятеро малолітніх дітей. Зараз вони знаходяться на лікуванні в медичних установах. До суду направлено позов про позбавлення матері батьківських прав.

Раніше ми писали про те, що 16-річна школярка народила дитину в туалеті лікарні і викинула в контейнер для сміття.