Замаскована пневмонія: як вчасно розпізнати симптоми

Запалення легенів небезпечне тим, що не завжди захворювання проявляється в стандартних симптомах. Часто пневмонія починає розвиватися в організмі людини й ознаки хвороби або незначні, або ховаються під інші захворювання. Небезпечний стан може розвинутися дуже швидко і шансів на одужання може бути не так вже й багато.

Медики розповіли, на які симптоми слід звернути увагу, щоб вчасно розпізнати серйозну небезпеку і розвиток безсимптомної пневмонії. Про це пише видання From.ua.

Мокрий кашель. Вважається, що кашель з виділенням харкотиння – продуктивний і ця ознака є механізмом захисту від вірусу і виділення мокротиння допомагає впоратися з хворобою. Але якщо такий кашель не припиняється і не дає почуття полегшення, то варто перевірити легені на наявність пневмонії.

Прискорення серцевого ритму. Такі збої роботи серця ніколи не з'являються без причини. Якщо ваш пульс зашкалює за 100 ударів у хвилину, то варто негайно звернутися до лікаря.

Біль у грудях. Коли інфекція атакує легені, то одною з яскраво виражених ознак може стати саме біль у грудях. Він говорить про можливий початок запалення. Такий біль найсильніше проявляється під час нападу кашлю або після нього. Якщо він виникає часто і довго не проходить, зверніться за допомогою до медиків.

Підвищена температура тіла. Невелика температура 37,2 – 37,5 може сигналізувати про те, що в організмі відбувається запальний процес. І якщо така температура з'являється після звичайної застуди й немає інших ознак – це може бути сигналом про розвиток пневмонії.

Проблеми з диханням, задишка. Одна з важливих ознак запалення в легенях і одна з найбільш небезпечних. Задишка та утруднення дихання можуть привести до того, що легені перестануть виробляти достатню кількість кисню і людина може раптово втратити свідомість.

Виділення мокротиння з кров'ю. Самий небезпечний симптом і досить навіть декількох крапельок крові, щоб запідозрити серйозні проблеми з легенями. Якщо з кашлем виходити мокрота, яка має червоний або рожевий відтінок – негайно йдіть до лікаря.

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