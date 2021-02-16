Коли закінчиться пандемія коронавірусу і війна на Сході: мольфари дали прогноз

Унікальні українські віщуни - закарпатські мольфари - розповіли, що чекає нас у майбутньому. Вони дали пророцтво, зокрема, по коронавірусу і по війні на Сході України.

Пророчиця Калина, вже звикла до уваги з боку журналістів, говорить, що нас чекає біда, багато смертей, а пандемія коронавірусу закінчиться ще не скоро.

"Може, в наступному році все буде добре. Ці слабкості, я дивлюся, що минуть", - розповідає Калина.

Не варто чекати швидкого миру на Сході України, впевнена мольфарка. Але ворог таки згине, правда, Калина не говорить, коли саме це станеться.

На іншому краю села живе віщун Іван. Йому 72 роки, і він жодного разу не спілкувався з журналістами, тому злегка розгублений від такої уваги.

Іван каже, що коронавірус піде з України вже навесні цього року.

Стефан Овен, який називає себе "майстром", нещодавно перебрався в "Карпати" з Києва. Він не віщує людям їх майбутнє, щоб не програмувати їх в разі поганого прогнозу. Але по коронавірусу він все ж висловився.

Стефан говорить, що "дедлайн" по коронавірусу був 6 квітня, але тепер він зсунувся на березень. А ось миру в Україні не буде ще років п'ять.

Мольфари розповіли, що чекає Україну в майбутньому (відео: ТСН)