Когда закончится пандемия коронавируса и война на Востоке: мольфары дали прогноз

Уникальные украинские прорицатели - закарпатские мольфары - рассказали, что ждет нас в будущем. Они дали пророчество, в частности, по коронавирусу и по войне на Востоке Украины.

Пророчица Калина, уже привыкшая к вниманию со стороны журналистов, говорит, что нас ждет беда, много смертей, а пандемия коронавируса закончится еще нескоро.

"Может, в следующем году все будет хорошо. Эти слабости, я смотрю, что пройдут", - рассказывает Калина.

Не стоит ждать и быстрого мира на Востоке Украины, уверена мольфарка. Но враг таки сгинет, правда, Калина не говорит, когда именно это случится.

На другой стороне села живет вещун Иван. Ему 72 года, и он ни разу не общался с журналистами, поэтому слегка растерян от такого внимания.

Иван говорит, что коронавирус уйдет из Украины уже весной этого года.

Стефан Овен, который называет себя "мастером", недавно перебрался в Карпаты из Киева. Он не предвещает людям их будущее, чтобы не программировать их в случае плохого прогноза. Но по коронавирусу он все же высказался.

Стефан говорит, что "дедлайн" по коронавирусу был 6 апреля, но теперь он сдвинулся на март. А вот мира в Украине не будет еще лет пять.

Мольфары рассказали, что ждет Украину в будущем (видео: ТСН)