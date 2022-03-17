ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Закінчилися ліки в аптечці? Чим замінити медикаменти при блювоті, температурі, ацетоні

Новость на русском →
Четвер 17 березня 2022 11:44
Закінчилися ліки в аптечці? Чим замінити медикаменти при блювоті, температурі, ацетоні Фото: Чим замінити необхідні ліки з аптечки
Автор: Світлана Мащенко

Під час воєнного стану, коли доступ до медикаментів ускладнений, лікарські засоби при певних проблемах зі здоров'ям можна замінити тим, що завжди є під рукою.

Про це розповіла лікар Мар'яна Анатоліївна у Facebook.

При блювоті

Приготуйте розчин на 1 літр води:

  • 1 столова ложка цукру,
  • 1 чайна ложка солі,
  • 1 чайна ложка соди.

Випоювати по 1 ч. л кожні 5-10 хвилин

При діареї

  • Дітям від 6 місяців до 2 років: 50-100 мл розчину (за рецептом вище) після кожного рідкого випорожнення.
  • Діям від 2 до 10 років: 100-200 мл розчину після кожного рідкого випорожнення.
  • Дітям від 10 років: не менше 300 мл та більше (від бажання дитини)

Чуєте запах ацетону з ротика (присутня блювота) у малюка

Давати дуже солодкий чай чи просто воду з цукром кожні 5-10 хвилин.

В середньому ацетон утримується від 5 до 7 днів. На ранок стан на фоні ацетону завжди погіршується, бо малеча спить.

Нехай вас це не лякає - в'ялість і сонливість дитини. Все нормалізується, якщо ви будете продовжувати випоювати дитину протягом дня.

На фоні ацетону часто підіймається температура до субфебрильних цифр (37,2-37,5) і болить животик. Це минеться.

Для промивання носа та полоскання горла

Для носика: на 250 мл води 1/2 ч. л солі, 1/2 ч. л соди, полоскати 3-4 рази на день. Дорослим можна додавати до розчину краплю рідкого йоду.

Для полоскання горла на 250 мл води 1 ч. л солі, 1 ч. л соди. Полоскати кожні 2 години до 5 разів на день.

При температурі

Багато пиття, щоб у дитини не було зневоднення.

Кількість рідини розраховується по формулі (до 5 років): вага дитини (кг) * 50 + 50 чи 100 мл.

Тут 50 чи 100 мл - це кількість рідини, яка додається на кожен додатковий один градус температури тіла.

Для дорослих - не менше 1500 мл і більше.

Чим замінити антисептик

Антисептиком в складних умовах буде слугувати мило. Мити пошкоджену шкіру треба не менше хвилини.

Раніше ми писали, які популярні засоби з аптечки потрібно викинути вже зараз.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів