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На Закарпатті лікар нахамила пацієнтці, яка просила відселити її від COVID-хворих: послала на горище

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Мукачево, Субота 25 вересня 2021 14:58
На Закарпатті лікар нахамила пацієнтці, яка просила відселити її від COVID-хворих: послала на горище Лікар у Мукачеві нахамила пацієнтові (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Мукачеві лікар інфекційного відділення лікарні сказала "піти на горище" пацієнтці, яка просила перевести її в палату без хворих на COVID-19. Зокрема, вона пояснила, що не заражена коронавірусом і підхопити його не хоче.

Про це пише "Закарпаття інфо".

Чому лікар нахамила пацієнтці

Як розповіла жінка, до лікарні вона звернулася з гарячкою.

Під час лікування у медзакладі вона дізналася, що бабуся в її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Тому вона звернулася до лікарки й намагалася домогтися відселити її звідти.

У відповідь на це лікарка інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала у такому разі "піти на горище".

За словами пацієнтки, перед тим, як розселяти по палатах у людей не беруть тест на коронавірус, так що недугу легко підхопити в лікарні, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба. Окрім того, вона цього не хотіла, адже її вдома чекала маленька дитина.

Відео розмови зняла сама пацієнтка і розповсюдила його в групі у Viber-групі "Наше Мукачево".

Заходи профілактики коронавірусу:

  • не відвідувати регіони, де найбільш часто зустрічається коронавірусна інфекція;
  • носити засоби індивідуального захисту (маски);
  • регулярно мити руки;
  • обмежити контакти на близькій відстані;
  • більше гуляти на свіжому повітрі в парках, скверах, далеко від людей;
  • зміцнювати місцевий імунітет (дотримуватися температурного режиму в приміщенні — 18-20 градусів, підтримувати необхідну вологість — від 40 до 60%);
  • частіше провітрювати житлове приміщення;
  • зволожувати слизові оболонки верхніх дихальних шляхів сольовими розчинами.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зробили ще майже 160 тисяч щеплень від коронавірусу.

Також ми писали, що українці можуть випробувати на собі ліки проти коронавірусу.

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