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На Закарпатті у жахливій ДТП загинув футбольний тренер та його діти

Мукачево, Неділя 19 липня 2020 19:12
На Закарпатті у жахливій ДТП загинув футбольний тренер та його діти
У ДТП на Закарпатті загинув тренер ФК Мункач Віктор Ряшко разом з дітьми (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко загинув у страшній ДТП разом з дітьми

У ДТП під Мукачеве Закарпатської області загинув тренер футбольного клубу "Мункач" та двоє його дітей. У страшній аварії вижила тільки його дружина. Подробиць поки немає, але є відео, на якому видно, що зіткнення було дуже сильним.

В результаті аварії автомобіль Віктора Ряшко (червона мазда) повністю знищений. Також далі у кюветі лежить вантажівка, яка загорілась.Про страшну аварію повідомив "Закарпатський Інсайдер".

На Закарпатті у жахливій ДТП загинув футбольний тренер та його діти

Віктор Ряшко (фото: facebook.com/ФК "Мункач")

Відео страшної аварії можете подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, у Миколаєві п'яний водій на Lexus протаранив супермаркет. Чоловік намагався втекти від правоохоронців і тікав від них в одних трусах. Коли чоловіка попросили пред'явити документи, він відповів, що автомобіль не його. Крім того, він заявив, що за кермом був інший чоловік, який зник у невідомому напрямку.

Раніше у Києві на трасі, де п'яний водій вбив родину, знову сталася страшна ДТП. На Старообухівському шосе сталася нова аварія за декілька кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я. Стало відомо, що водій Toyota влетів у Volkswagen.

За попередньою інформацією від важких травм помер водій Toyota і пасажир Volkswagen. Також була інформація про те, що водій Toyota до цього влаштував аварію і спробував сховатися.

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