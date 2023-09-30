"За три копейки хотим сделать Netflix": Ирма Витовская рассказала об украинском кинематографе

С началом полномасштабного вторжения финансирование культурных проектов существенно урезали, чтобы направить деньги на нужды фронта. В прокат сейчас входят фильмы, которые сняли еще в 2020-21 годах.

О том, что сейчас происходит в украинском кинематографе, рассказала актриса Ирма Витовская эксклюзивно для РБК-Украина.

Что сейчас происходит с украинским кино

"Сейчас война поставила кино на паузу. К настоящему времени закончены только работы, которые были профинансированы до вторжения. Все, что выходит сегодня в прокат кинотеатров - "Довбуш", "Я, Ніна", "Королі репу" - это все фильмы экранизированные в 2020-2021 годах", - заявила Ирма.

Она добавила, что в прокате еще будут несколько лент в 2024 году и, возможно, одна-две картины в 2025 году.

"Но на этом все. Сейчас снимаются абсолютно малые объемы и это дефицитный продукт. Есть какие-то проекты на телевидении. Но у нас всегда было ошибочное мнение, что из трех копеек можно сделать Netflix. Такого не бывает. Да, иногда талантливые люди и на телефон могут снять Голливуд, но это исключения", - отметила Витовская.

Украинское кино целенаправленно не развивали

Актриса также рассказала, что раньше украинское кино намеренно не развивалось, потому что в этом был политический подтекст - было не выгодно формировать сознательное общество.

"Кино - это крупнейший инструментарий всех креативных индустрий, который может влиять на людей. Только оно может дать ориентир, оно работает на идентичность, на ощущение своего кода, на серьезные содержания. Кино формирует идентичность и гражданское общество. Вот и ответ, почему оно лежало. И то, что у нас был уничтожен кинематограф - это была сознательная политика", - заявила актриса.

Также намеренно создавали одно инфопространство с Россией, чтобы создать "общие" смыслы.

"В большинстве это политическая составляющая для того, чтобы размыть в информационном общем рынке, чтобы был один юмор, одно содержание, одна ассоциация, одна привязка, одна болезненная тема. Самое большое возрождение кино началось после Евромайдана, хотя до этого были определенные шаги, но они были дефицитными и редкими", - рассказала Витовская.

Она отметила, что с тех пор Украина присутствовала на 15 из 16 возможных международных фестивалях. А с 7 Украина привезла первые награды.

"Это невероятный показатель, потому что все кинокритики мира, западные кинозрители говорят, что появился новый голос, не похожий на российский или польский кинематограф. Победы Васяновича, Кати Горностай, Антонио Лукича, показы Наримана Алиева, привезшие славу в Украину, они говорят о том, что появилась целая плеяда новых режиссеров. Они появились, когда госкино получило большие бюджеты не только на разрешительный контент, а произошла переориентация на кино, говорящее об Украине", - рассказала Ирма.