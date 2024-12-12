Юпитер в самом плохом положении. Астропрогноз и важные советы на 12 декабря

В четверг, 12 декабря, ретроградный Юпитер может испортить некоторые важные дела. Впрочем, спасти ситуацию помогут некоторые цвета и полезные поступки.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 12 декабря и рассказала, что можно делать в четверг.

Прогноз астропогоды на 12 декабря

Не стоит планировать на четверг важные дела и принимать серьезные решения. Из-за ретроградности Меркурия также следует отказаться от путешествий, а еще не нужно тратить много денег. Но можно посещать парикмахерские и менять прическу.

"До 13:37 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. Этот период - одна из самых энергетически мощных. В организме просыпаются мощные силы, важно уметь ими управлять. Все дела требуют максимального осознания, собранности и усердия", - предупредила астролог.

"Нужна повышенная осторожность в делах, доводите все ранее начатое до логического завершения. Беритесь за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим", - также советует она.

Гороскоп на 12 декабря (иллюстрация: Pexels)

Астролайфхаки на четверг

12 декабря - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое худшее положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным. В этот период следует избегать болтливости и непоследовательности. Особенно это касается сфер, где важны коммуникации, нужны гаджеты или транспорт, или ведение документации.

«Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела связанные с бизнесом, юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - рассказала Соловьева.