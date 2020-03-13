Юна українська поетеса померла від невиліковної хвороби

Юна українська поетеса Інелла Огнєва померла від невиліковної хвороби. Дівчині був всього 21 рік. Про смерть юної українки повідомили на її Facebook-сторінці.

Інелла померла 12 березня у Бучі, де вона і жила. У неї була невиліковна хвороба, при якій організмом не засвоюються корисні речовини, дівчина просто танула на очах. Останнім часом вона важила менше 25 кілограмів. Лікарі до кінця боролися за життя поетеси.

"У це важко повірити ... Юна, талановита, добра, щира дівчинка залишила нас ... Інелла мала багатий внутрішній світ, до останнього боролася з хворобою і дякувала Богові за все ... Її вірші сповнені любові до навколишнього світу і до оточуючих людей . Ця юна дівчина багатьом відкрила шлях до самовдосконалення .... Світла і вічна пам'ять ...", - написала на Facebook-сторінці Вікторія Сопільняк.

Инелла Огнєва померла у віці 21 року (фото: Facebook)

Всі, хто знав Інеллу, не можуть стримати печалі і сліз від її смерті.

"Інеллочка, світла, добра, щира дівчинка - ти назавжди залишишся в наших серцях! Я захоплювалася твоєю поезією, твоєї щирою глибокою душею. Ти знаходила час для всіх. Мої співчуття рідним і близьким! Царство Небесне, Світла пам'ять тобі, дівчинко!" - написала Лія Носкев.

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