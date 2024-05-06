"Ангел спорта". На фронте погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко
На фронте героически погиб тяжелоатлет - двукратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой выдающейся личности и его жизненном пути.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Виктора Слободянюка в Facebook, Telegram-канал "НОК України та олімпійська команда"
Сообщение о гибели
О трагическом событии сообщил государственный тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Виктор Слободянюк.
"Война забирает лучших... Защищая Украину от захватчиков, сегодня, 6 мая (по другой информации - 5 мая, - Ред.), героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр по тяжелой атлетики Александр Пелешенко", - написал он в своем Facebook.
Тренер также выразил искренние соболезнования семье и близким Александра.
"Это очень тяжелая потеря для всего тяжелоатлетического сообщества Украины. Герои не умирают", - подытожил мужчина.
Публикация Слободянюка (скриншот: facebook.com/viktor.slobodianiuk)
Подтвердили трагическое известие и в Национальном олимпийском комитете Украины.
"Вечная память Ангелу спорта - Александру Пелешенко. 5 мая (хотя Слободянюк писал о 6 мая, - Ред.) на войне с врагом погиб заслуженный мастер спорта Украины; участник Олимпийских игр-2016, где занял 4 место; двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетики Александр Пелешенко", - сообщили в НОК.
Уточняется, что в ряды ВСУ тяжеловес стал с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Вчера пришло печальное известие о его гибели. Олимпийская семья искренне соболезнует родным, близким и друзьям спортсмена. Светлая и вечная память Герою!" - подытожили в сообщении.
Пост НОК Украины (скриншот: t.me/nocukraine)
Жизнь и достижения Александра Пелешенко
Александр Юрьевич Пелешенко родился 7 января 1994 года в городе Петрово-Красноселье (до 2016 года - Петровское) в Луганской области (на момент гибели ему было 30 лет).
На крупных международных турнирах тяжеловес выступал в период с 2015 до 2017 годов.
Результаты Пелешенко (инфографика: uk.wikipedia.org)
В Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2015 года юноша занял четвертое место.
В 2016 году был участником Олимпийских игр - остановился в шаге от медали, заняв четвертое место с общим результатом в 385 кг.
Кроме того, Пелешенко был двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике (в весе 85 кг) в 2016 и 2017 годах.
В этот период он завоевывал также и "малые" награды: в толчке - в 2016 году и в рывке - в 2017 году.
Был заслуженным мастером спорта Украины.
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