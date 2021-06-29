"Ядерні" хмари налякали жителів Києва: "невже Чорнобиль?"
У Києві 28 червня жителі міста стали свідками справжнього шоу в небі. На ньому з'явилися гігантські хмари, які деяким нагадали НЛО, а деяким форму ядерного гриба.
У нашому матеріалі нижче дивіться приголомшливі фото хмар в столиці.
Так, наприклад, люди задаються питанням, звідки виникли такі величезні хмари.
"Всім добрий вечір!!! Що це за фігня? Вийшов на балкон покурити, але не встиг зняти початок. Не був готовий. Фото - 2-3 хв назад. Хто в курсі - що це? Якщо судити у напрямку, звідки робив знімки - це по ходу Чорнобиль... Фото - 7 поверх Стратегічне шосе 2-а", - написав у групі "Голосіївський район" у Facebook Сергій Сухов.
Гігантські хмари над Києвом (фото: facebook.com/groups)
Користувачі соцмереж із задоволенням діляться з підписниками фотографіями незвичайних хмар над столицею. Відзначимо, що їх можна було спостерігати з різних частин міста.
Над Києвом повисли "ядерні хмари" (фото з соцмереж)
Як вчені пояснюють це явище
В Українському гідрометцентрі пояснили феномен величезних хмар.
"Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - "наковальня") - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на межі тропосфери і стратосфери. Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині" - написали на сторінці в Facebook.
Як ми раніше писали, Київ накрила піщана буря, яку було видно з космосу.