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"Я - русский". В Черногории работники ресторана "отметелели" и выгнали граждан РФ (видео)

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Черногория, Пятница 21 июля 2023 08:19
"Я - русский". В Черногории работники ресторана "отметелели" и выгнали граждан РФ (видео) В Черногории проучили пьяных россиян (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черногории пьяные россияне устроили дебош в ресторане. Это произошло в городе Рафаиловичи, который находится недалеко от Будвы.

О скандале с гражданами РФ сообщает издание Vijesti.

Детали скандала с россиянами в Черногории

Отмечается, что всего в ресторане было четыре россиянина. Они оскорбляли местных жителей и владельцев ресторана.

Все началось с того, что граждане РФ, будучи "подшофе" выехали на набережную черногорского курортного города, где едва не сбили местного мотоциклиста. После этого они "вошли во вкус" и начали крушить все на своем пути.

По словам очевидцев, перекрыв своей машине набережную, пьяные мужчины сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта ресторана и нанесли ему удар в голову.

Но на этом россияне не остановились и начали избивать владельца этого заведения питания. Другие сотрудники ресторана вступились за коллег и избили стульев представителей России. Один из дебоширов громко выкрикивал: " Я - русский".

Как закончился конфликт - на данный момент не известно.

Смотрите на видео фрагмент конфликта.

А ранее всплыло видео, как турки избили россиян в отеле.

Также читайте, как украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

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