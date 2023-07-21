"Я - русский". В Черногории работники ресторана "отметелели" и выгнали граждан РФ (видео)
В Черногории пьяные россияне устроили дебош в ресторане. Это произошло в городе Рафаиловичи, который находится недалеко от Будвы.
О скандале с гражданами РФ сообщает издание Vijesti.
Детали скандала с россиянами в Черногории
Отмечается, что всего в ресторане было четыре россиянина. Они оскорбляли местных жителей и владельцев ресторана.
Все началось с того, что граждане РФ, будучи "подшофе" выехали на набережную черногорского курортного города, где едва не сбили местного мотоциклиста. После этого они "вошли во вкус" и начали крушить все на своем пути.
По словам очевидцев, перекрыв своей машине набережную, пьяные мужчины сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта ресторана и нанесли ему удар в голову.
Но на этом россияне не остановились и начали избивать владельца этого заведения питания. Другие сотрудники ресторана вступились за коллег и избили стульев представителей России. Один из дебоширов громко выкрикивал: " Я - русский".
Как закончился конфликт - на данный момент не известно.
Смотрите на видео фрагмент конфликта.
А ранее всплыло видео, как турки избили россиян в отеле.
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