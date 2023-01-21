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"Я в отчаянии": Джамала рассказала о гибели близкого друга на войне

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Суббота 21 января 2023 18:13
"Я в отчаянии": Джамала рассказала о гибели близкого друга на войне Фото: Джамала рассказала о гибели близкого друга (instagram.com.jamalajaaa)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Джамала рассказала, что сегодня, 21 января, под Бахмутом погиб ее близкий друг Сейран Кадыров. Мужчина родом из села певицы Кучук-Озень во временно оккупированном Крыму.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.

Что известно о военном

Сейран Кадыров был в спецподразделении "Крым" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Певица припомнила, что в детстве Сейран со своим младшим братом был для нее охраной и всегда оберегал.

"Братья у меня не было, но был Сейран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто не обижал меня. Благодаря его увлечениям спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-то не то", - говорится в сообщении.

В частности, отец военного Али Кадыров был первым, кто поверил в нее, открыл для нее мир музыки и писал детские песни.

По словам Джамалы, Сейран очень любил музыку и имел хороший вкус. Он воспитал трех дочерей, самой младшей - два годика.

"Нет слов, чтобы передать всю мою ярость. Я в отчаянии. Соболезную всей семье. Очаровательным дочерям и жене Елене", - добавила певица.

Помощь семье

Певица призвала всех небезразличных помочь семье Сейрана.

  • 4441114427417462 (Елена, жена Сейрана)

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Ранее Джамала рассказывала, что президент США Джо Байден сказал ей во время встречи в Вашингтоне.

Также мы писали, что певица покинула "Танцы со звездами" в Польше. Судьи удивили решением.

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