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"Я у мами інженер": у Києві водій по-своєму вирішив проблему відсутності бічного дзеркала (фото)

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Київ, Середа 24 листопада 2021 17:15
"Я у мами інженер": у Києві водій по-своєму вирішив проблему відсутності бічного дзеркала (фото) У Києві помітили кмітливого водія (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві показали автомобіль, до якого водій замість стандартного бокового дзеркала на двері прикріпив звичайне косметичне.

Фото з'явилось у Telegram-каналі "Х*вий Київ".

Так, на фото видно, що водій прикріпив замість стандартного бокового дзеркала на двері косметичне.

Зокрема, під фото зазначають, що водій кмітливий, адже таким чином покращив собі огляд того, що відбувається позаду авто. Також такий прийом назвали "нанотехнологіями".

"Я у мами - інженер! Прогрес нанотехнологій", - йдеться під фото.

&quot;Я у мами інженер&quot;: у Києві водій по-своєму вирішив проблему відсутності бічного дзеркала (фото)У Києві помітили кмітливого водія (t.me/hueviykiev)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові поліцейські "прикинулися" таксистами "з інвалідністю" і попалися.

Також ми писали, що у центрі Києва пішохід атакував автомобіль таксі посеред дороги, але поплатився.

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