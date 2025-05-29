ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не будут получать обновления. Проверьте, есть ли среди них ваш

Четверг 29 мая 2025 18:30
UA EN RU
Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не будут получать обновления. Проверьте, есть ли среди них ваш Xiaomi официально объявила о завершении поддержки 19 популярных моделей смартфонов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Xiaomi обновила список устройств, для которых прекращается поддержка (EOL), добавив сразу 19 моделей, которые больше не будут получать обновления программного обеспечения и патчи безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на XiaomiTime.

В перечень вошли устройства брендов Xiaomi, REDMI и POCO, представленные на различных региональных рынках - в Китае, Индии, на глобальном рынке, а также в странах Европейской экономической зоны.

Владельцам этих смартфонов рекомендуют рассмотреть возможность перехода на новые флагманские модели Xiaomi либо использовать альтернативные решения - например, обновления, разработанные сообществом, чтобы сохранить высокий уровень безопасности и производительности.

Какие устройства лишились поддержки

Обновленный список EOL включает ряд популярных ранее моделей, которые занимали лидирующие позиции в своих сегментах. Это свидетельствует о последовательном подходе Xiaomi к управлению жизненным циклом продуктов с прицелом на поддержку новых устройств.

Устройства бренда Xiaomi:

  • Xiaomi Civi 1S (Китай)
  • Mi 11X Pro (Индия)
  • Mi 11i (глобальная версия и EEA)
  • Mi 11 Ultra (глобальная версия, Индия, EEA и Индонезия)

Устройства серии REDMI:

  • Redmi 10 2022 (Турция)
  • Redmi K40 Pro и K40 Pro+ (Китай)
  • Redmi K50 и K50 Pro (Китай)
  • Redmi Note 11 Pro (EEA, Индонезия, Тайвань)

Устройства бренда POCO:

  • POCO M4 Pro 5G (Турция)
  • POCO F4 GT (глобальная версия)

С полным списком устройств можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Как работает политика поддержки Xiaomi

Xiaomi гарантирует минимум два года регулярных обновлений безопасности для всех своих смартфонов, включая патчи и исправления уязвимостей, а также другие важные улучшения.

После включения устройств в список EOL компания прекращает выпуск обновлений прошивки и безопасности, а также не принимает отчеты о новых уязвимостях. Это подчеркивает необходимость внимательного отношения к срокам поддержки своих устройств.

Что это значит для пользователей

Хотя EOL не делает смартфоны бесполезными, отсутствие обновлений повышает риски безопасности и снижает совместимость с новыми приложениями и сервисами.

Тем, кто хочет продлить срок службы своего устройства, рекомендуется использовать специальные решения от сообщества, например приложение MemeOS Enhancer из Google Play, которое позволяет обновлять системные приложения и активировать скрытые функции Xiaomi. Это помогает поддерживать стабильную работу даже без официальной поддержки.

Развитие экосистемы Xiaomi

Объявление о прекращении поддержки - часть стратегии Xiaomi по сосредоточению ресурсов на разработке новых моделей с более длительной гарантией безопасности и улучшенной производительностью. Пользователи старых моделей получают возможность обновиться на современные устройства с расширенным функционалом и поддержкой.

Этот подход помогает компании оптимально распределять внимание между текущими и новыми продуктами, а также способствует развитию экосистемы Xiaomi через обновления аппаратного и программного обеспечения.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi Смартфоны
NEWS
Покупать доллары сейчас нет смысла: блиц-интервью с финансовым аналитиком
Покупать доллары сейчас нет смысла: блиц-интервью с финансовым аналитиком