Під Кропивницьким розшукують військового, який зник за дивних обставин

У місті Знам'янка Кіровоградської області 11 травня безвісти зник 42-річний боєць АТО Сергій Ільющенков. Чоловік вийшов з дому в обід і не повернувся.

Що відомо про чоловіка

Сергій Ільющенков брав участь в антитерористичній операції у складі 57-ї бригади. Після повернення із зони АТО він працював у військовій частині А1201 в селі Богданівка Знам'янського району.

Як він зник

11 травня рано вранці Сергій повернувся додому після чергування. Згодом, близько полудня він на велосипеді відправився в місцеву автошколу, де проходив навчання для отримання водійського посвідчення.

"Мене вдома на той момент не було. Сергій сказав моїй мамі, що йому подзвонили з автошколи і сказали прийти на 12:00. Він уже вийшов за хвіртку, але згадав, що не взяв ключ від протиугінного замку, тому повернувся за ключем, взяв, а потім сів і поїхав. Після того ми його не бачили. Вже ввечері ми занепокоїлися, що його довго немає", - розповіла дружина зниклого АТОвця.

Фото: Сергій Ільющенков з дружиною (tsn.ua)

Також жінка додала, що вона поїхала в автошколу, але там сказали, що ніяких занять в той день у них не було, і його там не бачили.

Крім того, всі речі чоловіка вдома: паспорт, військове посвідчення, жетони, одяг, годинник, телефон.

Що кажуть у поліції

Місцеві правоохоронці повідомили, що ніяких пригод з моменту зникнення чоловіка не фіксували, але в той же день близько півночі правоохоронці навідалися до Ірини і оформили заяву про зникнення.

Дружина зниклого розповіла, що військові та правоохоронці перевірили посадки, занедбані будівлі. Також обійшли ліс, який недалеко від будинку.

"У п'ятницю обійшли інший мікрорайон. Мій допис у соцмережі про зникнення чоловіка побачила незнайома жінка і повідомила, що знайшли тіло повішеного чоловіка з велосипедом в іншому районі Кіровоградської області, але слідчий, яка веде цю справу, з'ясувала, що це не він. Куди Сергій міг подітися, я не знаю", - повідомляє Ірина.

За словами жінки, суїцидальних настроїв за чоловіком вона не помічала, він був спокійним.

Єдине, що жінка не може знайти - це банківську картку. Але щоб перевірити банківські рахунки і рух коштів на них, потрібне рішення суду, якого у неї поки немає.

Наразі пошуки 42-річного бійця АТО Сергія Ільющенкова тривають.

Фото: під Кропивницьким розшукують чоловіка, який зник за дивних обставин (tsn.ua)