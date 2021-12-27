Як вибрати безпечні гірлянди і салюти на Новий рік: щоб сяяло, а не згоріло

Однак такі іграшки майже щороку стають причиною пожеж та інших неприємностей.

Атрибути свята у вигляді новорічних гірлянд, салютів, феєрверків і хлопавок створюють атмосферу. Зараз у продажу таких товарів дуже багато, на будь-який гаманець і смак.

Як правильно вибрати новорічні гірлянди та салюти на Новий Рік, поділилися експерти з NTA.

За словами в.о. начальника відділу пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Андрія Бендіни, при купівлі таких товарів потрібно обов'язково звертати увагу на маркування та сертифікати.

Саме вони можуть підтвердити, що це пристосування – безпечне.

Далі - перед покупкою потрібно обов'язково оглянути товар і перевірити наявність таких пунктів:

Найменування виробу

Адреса виробника або постачальника

Тип піротехнічного виробу

Вікові обмеження для використання

Клас піротехнічного виробу

Інструкція з використання та зберігання

Місяць і рік виробництва

Термін зберігання

Радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу

Вага піротехнічної суміші або вибухової речовини

Національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу, який провів процедуру оцінки відповідності піротехнічного виробу

Фахівці рекомендують не купувати піротехніку або гірлянди на лотках просто неба, з рук і на ринках.

Найбезпечніша новорічна атрибутика продається в спеціалізованих магазинах і має обов'язкові сертифікати. Тим більше, що в такий магазин покупець завжди може повернути товар при наявності чека.

При покупці уважно оглядайте товар на дефекти – він міг відволожитися через неправильне зберігання або мати шлюб.

Перед використанням піротехніки на свята, дорослим рекомендується зробити тестовий залп, щоб перевірити товар. Візьміть одну петарду з упаковки та протестуйте її в безпечному місці.

Варто пам'ятати про те, що браковані петарди або салюти можуть стати причиною загоряння одягу та отримання опіків.

Уважно варто ставитися і до покупки святкової ілюмінації. Найчастіше пожежі відбуваються у свята саме через ялинкові гірлянди.

Ялинка з лампочками часто стоїть біля вікон, біля штор. А вогонь звідти відразу переходить на інші предмети інтер'єру.

Перед покупкою попросіть продавця включити таку гірлянду в розетку. Якщо вона починає швидко нагріватися, то не варто її купувати.