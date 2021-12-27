Як вибрати безпечні гірлянди і салюти на Новий рік: щоб сяяло, а не згоріло
Атрибути свята у вигляді новорічних гірлянд, салютів, феєрверків і хлопавок створюють атмосферу. Зараз у продажу таких товарів дуже багато, на будь-який гаманець і смак.
Однак такі іграшки майже щороку стають причиною пожеж та інших неприємностей.
Як правильно вибрати новорічні гірлянди та салюти на Новий Рік, поділилися експерти з NTA.
За словами в.о. начальника відділу пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Андрія Бендіни, при купівлі таких товарів потрібно обов'язково звертати увагу на маркування та сертифікати.
Саме вони можуть підтвердити, що це пристосування – безпечне.
Далі - перед покупкою потрібно обов'язково оглянути товар і перевірити наявність таких пунктів:
- Найменування виробу
- Адреса виробника або постачальника
- Тип піротехнічного виробу
- Вікові обмеження для використання
- Клас піротехнічного виробу
- Інструкція з використання та зберігання
- Місяць і рік виробництва
- Термін зберігання
- Радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу
- Вага піротехнічної суміші або вибухової речовини
- Національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу, який провів процедуру оцінки відповідності піротехнічного виробу
Фахівці рекомендують не купувати піротехніку або гірлянди на лотках просто неба, з рук і на ринках.
Найбезпечніша новорічна атрибутика продається в спеціалізованих магазинах і має обов'язкові сертифікати. Тим більше, що в такий магазин покупець завжди може повернути товар при наявності чека.
При покупці уважно оглядайте товар на дефекти – він міг відволожитися через неправильне зберігання або мати шлюб.
Перед використанням піротехніки на свята, дорослим рекомендується зробити тестовий залп, щоб перевірити товар. Візьміть одну петарду з упаковки та протестуйте її в безпечному місці.
Варто пам'ятати про те, що браковані петарди або салюти можуть стати причиною загоряння одягу та отримання опіків.
Уважно варто ставитися і до покупки святкової ілюмінації. Найчастіше пожежі відбуваються у свята саме через ялинкові гірлянди.
Ялинка з лампочками часто стоїть біля вікон, біля штор. А вогонь звідти відразу переходить на інші предмети інтер'єру.
Перед покупкою попросіть продавця включити таку гірлянду в розетку. Якщо вона починає швидко нагріватися, то не варто її купувати.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нарколог перерахував продукти та напої, які не варто вживати в новорічну ніч.
А також ми розповідали про те, від яких нарядів для корпоративу варто відмовитися.