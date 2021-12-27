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Як вибрати безпечні гірлянди і салюти на Новий рік: щоб сяяло, а не згоріло

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Понеділок 27 грудня 2021 20:22
Як вибрати безпечні гірлянди і салюти на Новий рік: щоб сяяло, а не згоріло Фото: Як вибрати безпечні гірлянди і феєрверки на Новий Рік (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Атрибути свята у вигляді новорічних гірлянд, салютів, феєрверків і хлопавок створюють атмосферу. Зараз у продажу таких товарів дуже багато, на будь-який гаманець і смак.

Однак такі іграшки майже щороку стають причиною пожеж та інших неприємностей.

Як правильно вибрати новорічні гірлянди та салюти на Новий Рік, поділилися експерти з NTA.

За словами в.о. начальника відділу пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Андрія Бендіни, при купівлі таких товарів потрібно обов'язково звертати увагу на маркування та сертифікати.

Саме вони можуть підтвердити, що це пристосування – безпечне.

Далі - перед покупкою потрібно обов'язково оглянути товар і перевірити наявність таких пунктів:

  • Найменування виробу
  • Адреса виробника або постачальника
  • Тип піротехнічного виробу
  • Вікові обмеження для використання
  • Клас піротехнічного виробу
  • Інструкція з використання та зберігання
  • Місяць і рік виробництва
  • Термін зберігання
  • Радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу
  • Вага піротехнічної суміші або вибухової речовини
  • Національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу, який провів процедуру оцінки відповідності піротехнічного виробу

Фахівці рекомендують не купувати піротехніку або гірлянди на лотках просто неба, з рук і на ринках.

Найбезпечніша новорічна атрибутика продається в спеціалізованих магазинах і має обов'язкові сертифікати. Тим більше, що в такий магазин покупець завжди може повернути товар при наявності чека.

При покупці уважно оглядайте товар на дефекти – він міг відволожитися через неправильне зберігання або мати шлюб.

Перед використанням піротехніки на свята, дорослим рекомендується зробити тестовий залп, щоб перевірити товар. Візьміть одну петарду з упаковки та протестуйте її в безпечному місці.

Варто пам'ятати про те, що браковані петарди або салюти можуть стати причиною загоряння одягу та отримання опіків.

Уважно варто ставитися і до покупки святкової ілюмінації. Найчастіше пожежі відбуваються у свята саме через ялинкові гірлянди.

Ялинка з лампочками часто стоїть біля вікон, біля штор. А вогонь звідти відразу переходить на інші предмети інтер'єру.

Перед покупкою попросіть продавця включити таку гірлянду в розетку. Якщо вона починає швидко нагріватися, то не варто її купувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нарколог перерахував продукти та напої, які не варто вживати в новорічну ніч.

А також ми розповідали про те, від яких нарядів для корпоративу варто відмовитися.

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